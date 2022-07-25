Пн, 25.07.2022
Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Сергей Лавров, глава МИД РФ
Сергей Лавров, глава МИД РФ

Украина получила из Германии первые зенитные танки Gepard

ФОТО: AP/Scanpix

Украина получила из Германии первые зенитные танки "Гепард", сообщил в понедельник, 25 июля, министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня официально прибыли первые три гепарда", - сообщил министр в эфире украинского телевидения. Также было доставлено несколько тысяч единиц боеприпасов.

Согласно договоренности, достигнутой в мае с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, будет поставлено еще 12 таких танков.

Это вторая партия тяжелого вооружения из Германии.

В июне правительство Германии поставило 40 самоходных гаубиц, способных поражать цели на расстоянии до 40 километров.

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