В партийном рейтинге до сих пор лидирует "Новое Единство"

В ходе опроса, проведенного на прошлой неделе, 20,5% респондентов выразили готовность проголосовать за "Новое Единство", что на 0,2 п. п. больше, чем две недели назад.

Далее по популярности идут Национальное объединение - 11,3% (-1,0), "Для развития/За!" - 10,7% (+1,7), "Согласие" - 10,3% (-0,3), Союз зеленых и крестьян - 6,8% (+0,3), "Прогрессивные" - 6,4% (-0,4), "Консервативные" - 5,7% (-0,5), "За стабильность" - 5,3% (+2,1), "Латвия на первом месте" - 5% (-2,5), "Объединенный список" - 4,9% (+1,3) и Русский союз Латвии - 3,8% (-1,7).

Желание участвовать в выборах выразили 49,4% опрошенных имеющих право голоса граждан.

Было опрошено 1156 граждан Латвии.