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Сын солиста Prāta Vētra женился

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Сын солиста Prāta Vētra женился
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Эдгар Кауперс и его избранница
Эдгар Кауперс и его избранница Фото: Instagram

Один из сыновей солиста группы Prāta Vētra Ренарса Кауперса женился. В четверг, 21 июля, гитарист группы Carnival Youth Эдгарс Кауперс обменялся обручальными кольцами со своей давней подругой Эвой Соколовской.

Эдгара и Эву обвенчал поющий священник Мартиньш Бурке-Буркевиц. Молодожены произнесли свои клятвы на живописном латвийском лугу с прекрасным видом на протекающую реку, если судить по фото, опубликованным в Instagram.

После замужества Эва взяла фамилию супруга.

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