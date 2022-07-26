Российский актер Эммануил Виторган с семьей проводит лето в Юрмале. При этом успевает не только отдохнуть, но и поработать. Стало известно, что он снимается в детском фильме "Ну, дедушка, погоди!".
Фото ⟩ В Юрмале снимается кино с Виторганом
Об этом актер рассказал в своем Instagram. Эммануил Виторган поблагодарил режиссера за возможность сниматься, за отношение к актерскому составу и сказал, что "любит сниматься в кино".
Подсмотреть за процессом съемок можно и на официальном канале студии, которая продюсирует фильм, в Facebook:
Напомним, уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.
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