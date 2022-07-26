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Фото ⟩ В Юрмале снимается кино с Виторганом

rus.tvnet.lv
В Юрмале снимается кино с Виторганом
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Съемки фильма с Виторганом
Съемки фильма с Виторганом Фото: Скриншот с Facebook канала Kids Film Studio

Российский актер Эммануил Виторган с семьей проводит лето в Юрмале. При этом успевает не только отдохнуть, но и поработать. Стало известно, что он снимается в детском фильме "Ну, дедушка, погоди!".

Об этом актер рассказал в своем Instagram. Эммануил Виторган поблагодарил режиссера за возможность сниматься, за отношение к актерскому составу и сказал, что "любит сниматься в кино".

Подсмотреть за процессом съемок можно и на официальном канале студии, которая продюсирует фильм, в Facebook:

Напомним, уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.

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