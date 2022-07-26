После информационного вброса российских медиа о том, что на концерте легендарной немецкой группы в Таллинне якобы прозвучала перепевка песни известного путинского сторонника Олега Газманова, Rus.Postimees спросил у очевидцев, какие флаги на самом деле поднимались над зрителями на Певческом поле 20 июля.
Посетители концерта Rammstein: "Никакой песни Газманова не было. Ложь от начала до конца"
Спустя 4 дня после того, как в Таллинне отгремел концерт группы Rammstein, сразу несколько российских ресурсов распространили сообщение о том, что немецкие музыканты исполнили свою версию песни Олега Газманова "Вперед, Россия" "в знак поддержки РФ".
Пропагандисты РФ ссылались на видеоролик, где в любительской видеозаписи с концерта аудиодорожка была заменена фонограммой песни Газманова. Опрошенные нами посетители и охранники шоу заявили, что это низкокачественный фейк.
Иван Антонов, участник охранных мероприятий по обеспечению безопасности подготовки и проведения концерта рок-группы Rammstein в Таллинне, рассказал Rus.Postimees, что ни он, ни его коллеги, которые работали по периметру концерта и непосредственно у сцены, не слышали ничего из тиражируемого российскими пропагандистами.
"Газманова не было, песен его не играли, ничего из его репертуара не пели. Ложь от начала до конца", - сказал Антонов.
Инна Мельникова, которая ходила на концерт вместе с дочерью, рассказала, что Тилль Линдеманн действительно говорил не только на немецком, но это никак не связано с Россией или русским языком, не говоря уже о регулярном участнике прокремлевских мероприятий и давнем соратнике Путина Газманове.
"Никакой песни Газманова не было. Был прекрасный концерт, без политики и бреда. Rammstein поприветствовали публику на эстонском, а потом прекрасно по-эстонски попрощались, чем вызвали бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Слова tere eesti и aitäh никак не созвучны с тем, о чем говорит российская пропаганда. Не прозвучало и никаких слов, связанных с именем Газманова, - рассказала Инна Мельникова. - Но я прекрасно понимаю желание некоторых придурковатых элементов раскачать ситуацию и внести свою лепту в дестабилизацию отношений обычных людей. Шоу было потрясающим, и я, не фанат Rammstein вообще, если выпадет возможность, обязательно схожу снова. И Газманову стоило бы посмотреть, как работают профи. Ему есть чему поучиться".
В руках некоторых слушателей были украинские флаги, рассказала Rus.Postimees Эллен Кийск.
"Я была там до конца. Рядом со мной девушки с украинским флагом танцевали под все песни. И ни разу никто не восклицал ничего в поддержку России. Я уверена, что новость [российских СМИ про Газманова] - это фейк", - отметила Кийск.
Ранее в туре 2022 года группа Rammstein неоднократно использовала национальный флаг Украины. 30 мая украинский флаг появился в руках музыкантов на шоу в швейцарском Цюрихе. 16 июля украинский флаг над фанатами Rammstein развевался на концерте в Варшаве. До этого из гастрольного тура немцев исчезли ранее запланированные концерты в РФ. Группа не комментировала отказ ехать в Россию, точно так же, как и не комментирует фейк российских СМИ про шоу в Таллинне.
Rammstein регулярно выступали в России с 2001 года. Сольные концерты в стране активно давал и отдельно лидер группы Тилль Линдеманн. В России были сняты несколько его сольных клипов. Кроме того, лидер Rammstein перепевал старинную советскую песню "Любимый город" для саундтрека к российскому блокбастеру о военном летчике Михаиле Девятаеве.
Весной 2021 года гитарист Rammstein Рихард Круспе прокомментировал приговор россиянину Андрею Боровикову, которому суд назначил два с половиной года колонии за публикацию в российской соцсети "ВКонтакте" клипа немцев на песню Pussy. Боровикова, который до этого работал координатором штаба Алексея Навального в Архангельске, признали виновным в распространении порнографии.
"Я искренне сожалею, что Андрей Боровиков был приговорен к тюремному заключению за это. Это шокирует. Rammstein всегда выступали за свободу в искусстве, что является гарантией основных прав для всех людей", - заявил тогда Круспе.
Гостиничный номер солиста Rammstein Тилля Линдеманна во время его поездки в Тверь на фестиваль в поддержку российской политической партии "Родина" в августе 2021 года был обыскан российскими силовиками. Музыкант тогда отказался выступать. Но в сентябре все-таки спел "Любимый город" на Красной площади в Москве.
3 марта 2022 года группа Rammstein на своем официальном сайте выразила поддержку народу Украины, "который противостоит ужасающей агрессии со стороны российского правительства".
"Прежде всего в этот момент мы глубоко соболезнуем украинскому народу и скорбим по поводу его страданий. Каждый член нашей группы так или иначе связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах. Мы понимаем, что многие российские фанаты могут быть в отчаянии в связи с действиями своего правительства, и мы хотим помнить о человечности, которая свойственна как российским, так и украинским гражданам", - было сказано в сообщении.
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