Посетители концерта Rammstein: "Никакой песни Газманова не было. Ложь от начала до конца"

Rammstein регулярно выступали в России с 2001 года. Сольные концерты в стране активно давал и отдельно лидер группы Тилль Линдеманн. В России были сняты несколько его сольных клипов. Кроме того, лидер Rammstein перепевал старинную советскую песню "Любимый город" для саундтрека к российскому блокбастеру о военном летчике Михаиле Девятаеве.

Весной 2021 года гитарист Rammstein Рихард Круспе прокомментировал приговор россиянину Андрею Боровикову, которому суд назначил два с половиной года колонии за публикацию в российской соцсети "ВКонтакте" клипа немцев на песню Pussy. Боровикова, который до этого работал координатором штаба Алексея Навального в Архангельске, признали виновным в распространении порнографии.

"Я искренне сожалею, что Андрей Боровиков был приговорен к тюремному заключению за это. Это шокирует. Rammstein всегда выступали за свободу в искусстве, что является гарантией основных прав для всех людей", - заявил тогда Круспе.

Гостиничный номер солиста Rammstein Тилля Линдеманна во время его поездки в Тверь на фестиваль в поддержку российской политической партии "Родина" в августе 2021 года был обыскан российскими силовиками. Музыкант тогда отказался выступать. Но в сентябре все-таки спел "Любимый город" на Красной площади в Москве.

3 марта 2022 года группа Rammstein на своем официальном сайте выразила поддержку народу Украины, "который противостоит ужасающей агрессии со стороны российского правительства".

"Прежде всего в этот момент мы глубоко соболезнуем украинскому народу и скорбим по поводу его страданий. Каждый член нашей группы так или иначе связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах. Мы понимаем, что многие российские фанаты могут быть в отчаянии в связи с действиями своего правительства, и мы хотим помнить о человечности, которая свойственна как российским, так и украинским гражданам", - было сказано в сообщении.