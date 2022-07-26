В понедельник, 25 июля, скончался проживавший в Америке дирижер и композитор Андрейс Янсонс, сообщила представитель Латвийского национального культурного центра Линда Эртмане.
Скончался Андрейс Янсонс, почетный дирижер Вселатвийского праздника песни и танца
Линда Эртмане отметила, что богатый вклад и упорная работа композитора вписаны в историю традиций Праздника песни и танца.
Янсонс родился 2 октября 1938 года в Риге. После Второй мировой войны он с родителями бежал в Германию, а в 1949 году эмигрировал в США.
Янсонс был главным дирижером XX и XXV Вселатвийских праздников песни и танца, почетным главным дирижером XXVI Вселатвийского праздника песни и танца, а также Молодежного фестиваля песни в США. Кроме того, композитор был главным дирижером многих других латвийских региональных фестивалей и Дней песни.
В качестве приглашенного дирижера он сотрудничал с Латвийской национальной оперой, Латвийским национальным симфоническим оркестром, Литовским национальным симфоническим оркестром, Лиепайским симфоническим оркестром, симфоническим оркестром Милуоки, Нюрнбергским симфоническим оркестром, оркестром Bronx Arts, Таллиннским камерным оркестром, Бостонским камерным оркестром, оркестром Вооруженных сил Латвии, хором Латвийского радио, государственным хором "Латвия" и другими музыкальными коллективами.
С 1975 по 2015 год Янсонс был художественным руководителем и дирижером Нью-Йоркского латышского хора, с этим хором он несколько раз приезжал и выступал в Латвии.
Композитор создал около 50 хоровых песен и обработок народных песен, два песенных цикла, 20 сольных песен, а также рождественскую кантату и пьесы для музыкального театра.
Янсонс также работал в области музыкальных исследований и методологии, писал научные работы и читал лекции по игре на кокле, латышской музыке и фольклору, а также написал докторскую диссертацию по проблемам классификации латышской народной музыки.
На протяжении многих лет он вел активную деятельность в области музыкального воспитания латвийской молодежи - преподавал игру на кокле, руководил хорами и оркестрами в латвийских детских летних лагерях в Нью-Йорке и Торонто.
В 1996 году Андрейс Янсонс был награжден орденом Трех звезд.
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