Скончался Андрейс Янсонс, почетный дирижер Вселатвийского праздника песни и танца

Линда Эртмане отметила, что богатый вклад и упорная работа композитора вписаны в историю традиций Праздника песни и танца.

Янсонс родился 2 октября 1938 года в Риге. После Второй мировой войны он с родителями бежал в Германию, а в 1949 году эмигрировал в США.

Янсонс был главным дирижером XX и XXV Вселатвийских праздников песни и танца, почетным главным дирижером XXVI Вселатвийского праздника песни и танца, а также Молодежного фестиваля песни в США. Кроме того, композитор был главным дирижером многих других латвийских региональных фестивалей и Дней песни.

В качестве приглашенного дирижера он сотрудничал с Латвийской национальной оперой, Латвийским национальным симфоническим оркестром, Литовским национальным симфоническим оркестром, Лиепайским симфоническим оркестром, симфоническим оркестром Милуоки, Нюрнбергским симфоническим оркестром, оркестром Bronx Arts, Таллиннским камерным оркестром, Бостонским камерным оркестром, оркестром Вооруженных сил Латвии, хором Латвийского радио, государственным хором "Латвия" и другими музыкальными коллективами.