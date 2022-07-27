Оспа обезьян: что мы знаем сегодня о новой угрозе миру

"Большинство случаев заболевания были легкими, без смертельных исходов. Хотя 13 процентов больных были госпитализированы, у большинства из них не было зарегистрировано серьезных осложнений", - отмечается в исследовании. ДНК оспы обезьян была обнаружена в сперме 29 из 32 протестированных лиц, но пока неясно, способна ли сперма передавать инфекцию.

На оспу обезьян не обращали внимание десятилетиями

В целом человечеству не хватает знаний об оспе обезьян. Изучение генетики этого вируса "все еще находится в зачаточном состоянии", считает Хью Адлер. "У нас есть последовательность генома, поэтому мы имеем представление о том, как устроен вирус. Но с точки зрения понимания того, что делают его гены, и каковы последствий для эволюции, если гены изменятся - исследований по этому вопросу очень мало в сравнении с другими известными нам вирусами", - признает ученый.

По его словам, работа группы Гомеша в Португалии позволила получить "захватывающие" новые сведения о биологии оспы обезьян, но, отметил он, похоже, что это исследование было проведено только благодаря распространению вируса в странах с высоким уровнем доходов. "Если бы мировое сообщество применило те же научные ресурсы к исследованию вспышек оспы обезьян в Африке, мы могли бы уже иметь более обширную базу знаний", - уверен Адлер.

С ним согласны и в ВОЗ. По мнению организации, вирус оспы обезьян циркулирует в ряде африканских стран на протяжении десятилетий, и на него не обращают внимания с точки зрения исследований и финансирования. Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям призвал изменить такой подход в отношении не только оспы обезьян, но и других "забытых болезней". Напомним, что эта инфекция была впервые обнаружена у обезьяны в 1958 году, а первый случай заболевания человека был выявлен у маленького ребенка в Демократической Республике Конго в 1970 году.