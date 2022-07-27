Исследования, проведенные в Португалии и Великобритании, позволили получить захватывающие новые сведения о вирусе оспы обезьян. DW рассказывает, что удалось узнать ученым.
Оспа обезьян: что мы знаем сегодня о новой угрозе миру
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян имеющей международное значение чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. По данным ВОЗ, опасная вирусная инфекция выявлена в 75 странах и территориях мира, зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения и пять летальных исходов. Большинство заражений по-прежнему выявляются в Европе и Америке, в основном среди мужчин.
Мутирует удивительно быстро
Проведенное португальскими учеными исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Medicine, предлагает наиболее глубокий на сегодняшний день взгляд на генетический материал вируса оспы обезьян. Исследователи взяли образцы у 15 больных и сравнили геномы заразившего их вируса. У каждого из пациентов был обнаружен штамм оспы обезьян из Нигерии, который привел к предыдущей вспышке инфекции в 2018-2019 годах в Великобритании, Израиле и Сингапуре.
Но анализы показали, что с момента предыдущей вспышки вирус мутировал 50 раз - в 12 раз больше, чем можно было ожидать. "Эти данные полностью опровергают то, что известно о скорости мутации вируса оспы обезьян", - говорит автор исследования Жоао Пауло Гомеш из Национального института здравоохранения Португалии.
У западноафриканской разновидности оспы обезьян более низкий уровень смертности
Новое секвенирование генома оспы обезьян помогло исследователям лучше понять нынешнюю вспышку заболевания. Штамм вируса, приведший к ней, относится к западноафриканской кладе оспы обезьян, которая встречается в западном Камеруне и Сьерра-Леоне и характеризуется уровнем смертности менее 1 процента.
Под кладой (разновидностью) понимается группа организмов, у которых можно проследить общих предков или общую генетическую линию. Существует еще одна распространенная клада оспы обезьян, известная как центральноафриканская, которая чаще встречается в бассейне реки Конго и характеризуется смертностью до 10 процентов.
Инкубационный период оспы обезьян трудно отследить
Инкубационный период заболевания колеблется в диапазоне от пяти до 21 дня, что затрудняет отслеживание распространения. ВОЗ определила "нулевого пациента" - первый подтвержденный случай, выявленный у человека, который путешествовал из Нигерии в США в начале мая. Но португальские исследователи не согласны с ВОЗ. По их данным, случаи заболевания были подтверждены в Португалии и Великобритании уже в конце апреля.
Ученые указывают как на весьма вероятный факт на то, что вирус мог быть завезен из страны, где оспа обезьян эндемична, например, из Нигерии, но не могут исключить и другие возможности. Например, что после вспышки 2018-2019 годов вирус тихо распространился через людей или животных в странах, для которых она не эндемична, таких как Великобритания или Сингапур.
При этом, по их словам, непонятно, является ли мутировавшая версия опаснее исходной. "Авторы описывают неожиданно большое количество мутаций в вирусе, но их последствия для тяжести заболевания или способности к инфицированию не ясны", - указал, комментируя статью, Хью Адлер из Ливерпульской школы тропической медицины, не принимавший участия в португальском исследовании.
"Мы не выявили никаких изменений в тяжести клинической картины заболевания у пациентов, диагностированных во время нынешней вспышки", - добавил Адлер, который работал с больными оспой обезьян в Великобритании во время предыдущих вспышек.
Передается преимущественно половым путем
Ученые из Лондонского университета королевы Марии изучили 528 подтвержденных случаев заражения вирусом оспы обезьян в 16 странах в период с 27 апреля по 24 июня 2022 года. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, 98 процентов инфицированных были геями или бисексуальными мужчинами, а у 41 процента был выявлен ВИЧ. Их средний возраст составлял 38 лет. Среднее число сексуальных партнеров за предыдущие три месяца равнялось пяти, и примерно треть из них посещали в этот период секс-вечеринки или сауны.
Исследование также показало, что у больных оспой обезьян наблюдались симптомы, ранее не связанные с вирусом, такие как единичные поражения половых органов и язвы во рту или анусе. Многие из них похожи на симптомы заболеваний, передающихся половым путем, что может привести к ошибочному диагнозу, предупреждают исследователи.
"Важно подчеркнуть, что оспа обезьян не является инфекцией, передаваемой половым путем в традиционном смысле - ею можно заразиться при любом близком физическом контакте. Однако наша работа показывает, что большинство случаев передачи инфекции до сих пор было связано с сексуальной активностью, главным образом, но не исключительно, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами", - указывает руководитель исследования Джон Торнхилл. Ученые подчеркнули, что оспа обезьян также может передаваться при контакте с выделяемыми больным человеком респираторными каплями или его одеждой.
"Большинство случаев заболевания были легкими, без смертельных исходов. Хотя 13 процентов больных были госпитализированы, у большинства из них не было зарегистрировано серьезных осложнений", - отмечается в исследовании. ДНК оспы обезьян была обнаружена в сперме 29 из 32 протестированных лиц, но пока неясно, способна ли сперма передавать инфекцию.
На оспу обезьян не обращали внимание десятилетиями
В целом человечеству не хватает знаний об оспе обезьян. Изучение генетики этого вируса "все еще находится в зачаточном состоянии", считает Хью Адлер. "У нас есть последовательность генома, поэтому мы имеем представление о том, как устроен вирус. Но с точки зрения понимания того, что делают его гены, и каковы последствий для эволюции, если гены изменятся - исследований по этому вопросу очень мало в сравнении с другими известными нам вирусами", - признает ученый.
По его словам, работа группы Гомеша в Португалии позволила получить "захватывающие" новые сведения о биологии оспы обезьян, но, отметил он, похоже, что это исследование было проведено только благодаря распространению вируса в странах с высоким уровнем доходов. "Если бы мировое сообщество применило те же научные ресурсы к исследованию вспышек оспы обезьян в Африке, мы могли бы уже иметь более обширную базу знаний", - уверен Адлер.
С ним согласны и в ВОЗ. По мнению организации, вирус оспы обезьян циркулирует в ряде африканских стран на протяжении десятилетий, и на него не обращают внимания с точки зрения исследований и финансирования. Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям призвал изменить такой подход в отношении не только оспы обезьян, но и других "забытых болезней". Напомним, что эта инфекция была впервые обнаружена у обезьяны в 1958 году, а первый случай заболевания человека был выявлен у маленького ребенка в Демократической Республике Конго в 1970 году.
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