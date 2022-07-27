Фото ⟩ Вейонис, Бусулис, Вайкуле и другие знаменитости на концерте лауреатов премии "Золотой микрофон"

"Каждый из лауреатов "Золотого микрофона" связан с этой премией своими воспоминаниями и эмоциями, которые сформируют общую атмосферу концерта. В этот вечер мы услышим не один хит, а также те песни, актуальность которых не меняется на протяжении времени. Красная дорожка концертного зала "Дзинтари" будет расстелена как для музыкантов, так и для слушателей!" - заявила ранее продюсер "Золотого микрофона" Элита Милграве.