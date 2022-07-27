Во вторник, 26 июля, латвийские музыканты, получившие награду "Золотой микрофон", выступили на концерте лауреатов в зале "Дзинтари" в Юрмале. Смотрите фото с красной дорожки!
Фото ⟩ Вейонис, Бусулис, Вайкуле и другие знаменитости на концерте лауреатов премии "Золотой микрофон"
На сцену концертного зала вышли латвийские музыканты: Prāta Vētra, Instrumenti, Интарс Бусулис, Лайма Вайкуле, Dzelzs Vilks, Айя Андреева, Лаурис Рейникс, Амината, Агнесе Раковска, Ozols, Нормундс Рутулис, Янис Стибелис, Ольга Раецка, Rīgas Modes, Innocent Marples, Pienvedēja Adventures, ansis, Эвия Вебере, Кристине Паже, Būū, Citi Zeni и Knīpas un knauķi.
Среди гостей были замечены актриса Агнесе Зелтиня, экс-президент Раймонд Вейонис с супругой Иветой, министр культуры Наурис Пунтулис и другие известные в латвийском обществе люди.
"Каждый из лауреатов "Золотого микрофона" связан с этой премией своими воспоминаниями и эмоциями, которые сформируют общую атмосферу концерта. В этот вечер мы услышим не один хит, а также те песни, актуальность которых не меняется на протяжении времени. Красная дорожка концертного зала "Дзинтари" будет расстелена как для музыкантов, так и для слушателей!" - заявила ранее продюсер "Золотого микрофона" Элита Милграве.
Галерея: Концерт лауреатов премии "Золотой микрофон"
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