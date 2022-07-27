На прошлой неделе в Twitter произошла резкая перепалка между популярным певцом Лаурисом Рейниксом и актером Интарсом Решетиным, когда Рейникс встал на защиту трансгендеров.
Певец Рейникс и актер Решетин поссорились из-за фото трансгендеров
На прошлой неделе фото трансгендеров стало вирусным в социальных сетях. На нем Рейчел Левин, которая стала адмиралом США, стоит вместе с заместителем помощника министра ядерной энергетики США Сэмом Бринтоном, который тоже является трансгендером.
Режиссер и актер Решетин смутился и публично выразил свое возмущение. Комментируя фото, он написал: "Куда мы катимся?".
Это заметил певец Лаурис Рейникс, который бросился защищать трансгендеров. "Ваша семья куда-то переезжает из-за этих фотографий? Моя - нет, это актуально. Где причина для стресса?".
К обсуждению присоединились и другие пользователи Twitter, раскритиковавшие Решетина, которого обвинили в неспособности принять то, что люди могут быть разными.
В разговоре с изданием Privatā Dzīve актер подчеркнул, что не осуждает сексуальные меньшинства. "Я рад за этих людей, никто не мешает им любить, но не нужно превращать все это в клоунаду. (...) Да, может быть, я приехал из маленького городка и вырос в семье с другими ценностями. (...)
Я должен вырастить двух дочерей, наладить их взаимопонимание. Как мне ответить на вопрос дочери: "Папа, а почему эти дяди в платьях?". Что это норма? Нет, это не норма, на мой взгляд!" - остался тверд Решетин.
В конце того же дня актер удалил свой пост.
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