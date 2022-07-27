Певец Рейникс и актер Решетин поссорились из-за фото трансгендеров

На прошлой неделе фото трансгендеров стало вирусным в социальных сетях. На нем Рейчел Левин, которая стала адмиралом США, стоит вместе с заместителем помощника министра ядерной энергетики США Сэмом Бринтоном, который тоже является трансгендером.

Рейчел Левин и Сэм Бринтон Фото: Twitter/скриншот

Режиссер и актер Решетин смутился и публично выразил свое возмущение. Комментируя фото, он написал: "Куда мы катимся?".

Это заметил певец Лаурис Рейникс, который бросился защищать трансгендеров. "Ваша семья куда-то переезжает из-за этих фотографий? Моя - нет, это актуально. Где причина для стресса?".

К обсуждению присоединились и другие пользователи Twitter, раскритиковавшие Решетина, которого обвинили в неспособности принять то, что люди могут быть разными.

В разговоре с изданием Privatā Dzīve актер подчеркнул, что не осуждает сексуальные меньшинства. "Я рад за этих людей, никто не мешает им любить, но не нужно превращать все это в клоунаду. (...) Да, может быть, я приехал из маленького городка и вырос в семье с другими ценностями. (...)

Я должен вырастить двух дочерей, наладить их взаимопонимание. Как мне ответить на вопрос дочери: "Папа, а почему эти дяди в платьях?". Что это норма? Нет, это не норма, на мой взгляд!" - остался тверд Решетин.

В конце того же дня актер удалил свой пост.