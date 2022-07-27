Инфлюенсер Рой Роджерс заметил у себя признаки расстройства аутистического спектра

Рой Роджерс был назван самым влиятельным инфлюенсером в начале этого года, но, как оказалось, это получилось не специально: "Я просто делюсь многим из своей жизни с юмористическим уклоном", - пояснил он и указал, что людям это нравится.

"Вообще есть два типа инфлюенсеров - сознательные и бессознательные. Я бессознательный инфлюенсер, я стал популярным благодаря тому, что делюсь своей жизнью. Моя жизнь похожа на театр, и людям явно нравится смотреть на это со стороны", - говорит Рой.

Рой говорит, что нет ничего, чем бы он не делился: "Минусов тоже много. Я не могу сказать, что я бы никогда не сделал, потому что я так сказал, но в конце концов я делаю то же самое. Я не боюсь что-то показывать, у меня нет фильтра".

Анализируя себя и свое поведение, он обнаруживает, что заметил у себя признаки расстройства аутистического спектра, что объясняет, почему он не смотрит собеседникам в глаза, не здоровается и много молчит.