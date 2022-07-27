Самый влиятельный инфлюенсер в Латвии Рой Роджерс в программе Iečeko slavenību рассказывает, что он наблюдал у себя признаки расстройства аутистического спектра.
Инфлюенсер Рой Роджерс заметил у себя признаки расстройства аутистического спектра
Рой Роджерс был назван самым влиятельным инфлюенсером в начале этого года, но, как оказалось, это получилось не специально: "Я просто делюсь многим из своей жизни с юмористическим уклоном", - пояснил он и указал, что людям это нравится.
"Вообще есть два типа инфлюенсеров - сознательные и бессознательные. Я бессознательный инфлюенсер, я стал популярным благодаря тому, что делюсь своей жизнью. Моя жизнь похожа на театр, и людям явно нравится смотреть на это со стороны", - говорит Рой.
Рой говорит, что нет ничего, чем бы он не делился: "Минусов тоже много. Я не могу сказать, что я бы никогда не сделал, потому что я так сказал, но в конце концов я делаю то же самое. Я не боюсь что-то показывать, у меня нет фильтра".
Анализируя себя и свое поведение, он обнаруживает, что заметил у себя признаки расстройства аутистического спектра, что объясняет, почему он не смотрит собеседникам в глаза, не здоровается и много молчит.
"Мне так легче жить, мне все равно, что обо мне думают люди", - признается Рой.
На церемонии награждения создателей контента в социальных сетях Латвии Golin Accelerators of Relevance Influencer Index 2022 Рой Роджерс Линкевич был признан самым влиятельным инфлюенсером, за которым следят почти 100 тысяч человек во всех самых популярных социальных сетях.
Доктор Инесе Болмане объяснила в журнале Ārsts.lv, что аутизм - это расстройство, характеризующееся выраженным ограничением внешних контактов, жизнь во внутреннем мире, осуществление которого зависит от интеллектуального развития. Аутизм - это нарушение развития, характеризующееся психической отстраненностью от реальности, отсутствием реакции на внешние воздействия, характерной пассивностью или излишней чувствительностью при контактах с окружающим миром.
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