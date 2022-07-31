Настя Зухвала: "В Украине произошла культурная оккупация, а уже за ней пришли танки"

И даже если бы всех этих рациональных аргументов не было, на эмоциональном уровне не воспринимать Россию и российское – это нормально для украинцев, ведь внутри нашей страны россияне совершают геноцид. И вся история существования Российской Федерации – это один сплошной геноцид, украинцы – это не единственный народ, с которыми все эти преступления осуществляются.

- А какая твоя история войны? Как ты узнала о полномасштабном вторжении? О чем первом подумала, как отреагировала?

- В ночь с 23 на 24 февраля я уже не спала. Не могу сказать, что осознавала, что происходит, но уровень напряжения уже был очень высоким. Около 5-ти утра я услышала взрывы – сначала не могла поверить, что это правда, потом прочла новости о том, что Путин объявил войну.

Несомненно, это самое ужасное, что я переживала в своей жизни. Об этом очень тяжело говорить, но я попытаюсь…

Первое, что я почувствовала – абсолютный ужас, ты не можешь даже представить, что жизнь может как-то продолжаться в таком состоянии. Это абсолютный страх, который парализует, обездвиживает. Было осознание, что, возможно, это тот момент, когда все в твоей жизни происходит в последний раз. Ты начинаешь на все привычные вещи смотреть через призму трагедии и прощания.