Визиты на фермы и опасные ситуации. Инспектор VAAD Оскар Карклиньш о работе в службе

"У меня как-то был случай, когда человек немолодой и визуально культурный и обеспеченный (торговал незарегистрированными непрофессиональными средствами защиты растений) начал меня пинать, как только узнал, что я инспектор.

В той ситуации мне пришло в голову несколько мыслей - насколько я, как официальное лицо, могу позволять нападать на себя и в какой момент я должен защищаться? Однако это ситуация, когда инициируется процесс, и человек мог ополчиться на меня как на должностное лицо".

Были и курьезные ситуации. Например, навигация вывела на конкретный адрес, где фермер вообще не проживает. Об интересных ситуациях Оскар говорит: "Связываясь с человеком, узнаю, что нужно ехать дальше указанного адреса. Оказывается, что адрес фермера без его ведома был изменен. В его собственности, где зарегистрирована ферма, изменен адрес. В итоге оказалось, что такая ситуация возникает в конкретной местности, например, есть куча веток под названием "Бебри-1".

Еще был случай, когда я получил жалобу - фермер провел опрыскивание в полуметре от двери здания. Я подумал, что этого не может быть, но пошел посмотреть ситуацию. Изначально сделал вывод, что конкретного адреса вообще нет. Такое здание не зарегистрировано.

Оказалось, что человек построил дом на чужой собственности, а свое имущество продал фермеру, на которого жалуется. И жалуется потому, что фермер использует имущество, которое купил".