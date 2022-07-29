Миссия Государственной службы защиты растений (VAAD) заключается в обеспечении устойчивого использования, охраны и мониторинга сельскохозяйственных и лесных ресурсов с целью сохранения их биологического разнообразия, повышения качества сельскохозяйственной продукции, способствуя тем самым общественной и экологической безопасности. VAAD осуществляет государственный контроль и надзор, в том числе в растениеводческих хозяйствах. Чтобы узнать, что значит быть инспектором службы, TVNET взял интервью у старшего инспектора Курземского регионального отделения службы Оскара Карклиньша.
Визиты на фермы и опасные ситуации. Инспектор VAAD Оскар Карклиньш о работе в службе
Работа VAAD
По сути, VAAD - агрономическая служба, поскольку проводит агрохимические исследования почвы, сертифицирует семена, наблюдает за посевами в течение сезона, следит за распространением болезней и вредителей, то есть управляет процессами, которые обеспечивают выращивание соответствующих и высококачественных продуктов.
Оскар Карклиньш по профессии агроном, а в должности старшего инспектора Курземского регионального отделения службы VAAD работает уже почти два года. О работе в VAAD Карклиньш рассказывает: "Мои главные обязанности - контроль за оборотом средств защиты растений и удобрений, но у службы есть и другие области.
Моя главная задача - следить за использованием и торговлей средствами защиты растений (СЗР), чтобы импортируемые и продаваемые средства защиты растений соответствовали реестру, который ведет VAAD.
Также средства должны быть качественными и соответствовать заявленным производителем требованиям. Чтобы не возникало ситуаций, когда ввозится продукция, опасная для конкретных культур. Нельзя допускать ситуации, когда урожай собран, а остатки действующих веществ СЗР остаются, поэтому я провожу этот контроль".
Объясняя специфику своей работы, Оскар рассказывает, что главная цель фермеров - производить качественные продукты питания. "Бывают случаи, когда СЗР не используются, а в производство могут попадать токсины, например, возникающие в результате болезней растений, которые ухудшают качество зерна. Они могут быть непригодны для пищи или корма", - говорит инспектор.
Сельскохозяйственная продукция и средства защиты растений
Инспектор отмечает, что правил, которые должны принимать во внимание фермеры, очень много. Карклиньш говорит: "Применяя все СЗР, необходимо соблюдать защитную зону не менее 10 метров до водоемов. Для отдельных средств расстояние, которое следует соблюдать до водных объектов может быть больше. Есть средства, у которых также указано расстояние, которое необходимо соблюдать до прилегающего поля или земли, неиспользуемой в сельском хозяйстве.
Если СЗР попадет не в то место, куда предназначалось, это может существенно негативно повлиять на окружающую среду. Также это оставляет след и на здоровье человека. Случаев прямого попадания СЗР в водоем не было, но были случаи несоблюдения защитной зоны".
Зачем использовать СЗР?
- Растения, как и людей, затрагивают различные болезни и вредители. Если с ними не бороться, урожайность значительно снижается, а поврежденные культуры могут быть опасны для употребления в пищу. Поэтому для растений также необходимо обеспечить адекватную гигиену, особенно если они выращиваются на больших площадях.
- По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), 40% урожая ежегодно теряется из-за вредителей.
Безопасны ли СЗР?
- Евросоюз установил строгие требования - на рынок поступают только проверенные и зарегистрированные СЗР. Риски оцениваются Европейским агентством по безопасности продуктов питания, которое опирается на большое количество исследований. СЗР регистрируется, если исследованиями доказано, что оно не представляет угрозы для здоровья человека или окружающей среды.
- Профессиональные СЗР используются обученными лицами, которые знают законодательные требования по правильному и безопасному использованию средств. Каждое СЗР имеет этикетку с инструкциями по правильному использованию и мерами безопасности.
Первоочередная задача Оскара в этом случае - выяснить, какое средство было использовано и использовалось ли оно вообще.
"Если во время проверки у меня возникли бы опасения, что в защитной полосе использовались СЗР, я взял бы образцы, прошелся бы по всей длине защитной полосы, у образцов было бы две повторности. Один образец - это один килограмм.
Тогда отправил бы в лабораторию BIOR и ждал бы результаты. В лаборатории образцы проверяются на все действующие вещества СЗР, на это уходит несколько недель.
Если будет установлено, что было использовано СЗР, то будет возбуждено дело об административном правонарушении. Иногда случается, что в этой защитной полосе также выявляют применение незарегистрированных СЗР. Это более серьезное нарушение, за которое предусмотрена бóольшая ответственность", - подчеркивает он.
Опасные ситуации и неправильно указанный адрес
Рабочий день Оскара начинается с 8:00, а заканчивается в 17:00. Однако в сезон, когда возобновилась вегетация и фермеры активно работают, он может работать дольше.
"Иногда служба может вызвать меня аж с шести утра до 22 вечера. У меня самого бывает так, что летом много проверок. Есть какая-нибудь жалоба, на которую нужно реагировать, поэтому я до позднего вечера гулял по берегу реки и искал мертвую рыбу", - рассказывает инспектор.
Отвечая на вопрос сталкивался ли работник службы с опасными ситуациями, Оскар отмечает, что опасность зарождается, когда выявлено нарушение. Оскар рассказывает о неприятном происшествии:
"У меня как-то был случай, когда человек немолодой и визуально культурный и обеспеченный (торговал незарегистрированными непрофессиональными средствами защиты растений) начал меня пинать, как только узнал, что я инспектор.
В той ситуации мне пришло в голову несколько мыслей - насколько я, как официальное лицо, могу позволять нападать на себя и в какой момент я должен защищаться? Однако это ситуация, когда инициируется процесс, и человек мог ополчиться на меня как на должностное лицо".
Были и курьезные ситуации. Например, навигация вывела на конкретный адрес, где фермер вообще не проживает. Об интересных ситуациях Оскар говорит: "Связываясь с человеком, узнаю, что нужно ехать дальше указанного адреса. Оказывается, что адрес фермера без его ведома был изменен. В его собственности, где зарегистрирована ферма, изменен адрес. В итоге оказалось, что такая ситуация возникает в конкретной местности, например, есть куча веток под названием "Бебри-1".
Еще был случай, когда я получил жалобу - фермер провел опрыскивание в полуметре от двери здания. Я подумал, что этого не может быть, но пошел посмотреть ситуацию. Изначально сделал вывод, что конкретного адреса вообще нет. Такое здание не зарегистрировано.
Оказалось, что человек построил дом на чужой собственности, а свое имущество продал фермеру, на которого жалуется. И жалуется потому, что фермер использует имущество, которое купил".
Мифы о СЗР и вклад в Латвию
Как отмечает инспектор, один популярный миф о СЗР - что они дешевые и фермеры их прыскают направо и налево. Карклиньш поясняет: "Это абсолютно неверно, так как средства стоят большие деньги и любой фермер заинтересован использовать их по возможности меньше - в том объеме, чтобы получить желаемый результат: ограничить распространение вредных организмов".
Наиболее существенные нарушения при использовании СЗР в 2021 году:
- Больше всего нарушений выявлено, когда СЗР был использован, без соблюдения требований к защитным полосам водных объектов, указанных в нормативных актах - 30 случаев.
- Несоблюдение охранной зоны, указанной в разметке СЗР, или попадание СЗР на прилегающую территорию. Нередко оба нарушения выявляются одновременно. Было десять таких случаев, когда одно или оба требования не были соблюдены.
- Учет приобретенных и/или бывших в употреблении СЗР не велся или велся неточно - 9 случаев.
- Использование незарегистрированных в Латвии СЗР - 6 случаев.
- Применение СЗР без соблюдений скорости ветра, указанных в нормативных актах - 3 случая.
- Использование СЗР для культуры, которой они не предназначены - 3 случая
- Применение СЗР в публичном месте без соблюдений требований, указанных в нормативных актах - 2 случая.
- Использование несоответствующего оборудования СЗР - 2 случая.
- Отсутствие соответствующего сертификата на приобретение, хранение и использование СЗР - 2 случая.
- СЗР применялся на цветущем поле днем, требование, указанное в этикетке СЗР, не было соблюдено - 1 случай.
- СЗР были применены на особо охраняемых природных территориях - 1 случай.
Также есть еще один популярный миф - люди считают, что продукция, выращенная в Латвии, не так безопасна. Однако в Латвии СЗР используют относительно мало. "Мы являемся одной из самых зеленых стран Евросоюза. В Европе вообще, в сравнении с третьими странами, высокие требования безопасности и более строгий надзор за СЗР", - отмечает инспектор.
Отвечая на вопрос о вкладе работы инспектора, он говорит, что это прежде всего безопасность. Карклиньш говорит: "Кроме того, моя работа заключается в том, чтобы быть консультантом, объяснять требования, которые должны быть выполнены. Важно не налагать больше штрафов, а добиваться выполнения требований, позволяющих всем нам чувствовать себя в безопасности в сельской среде и потреблять качественную продукцию".
Статья вышла в сотрудничестве с Государственной службой защиты растений.
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