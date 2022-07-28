В Риге пройдет юбилейный "Фестиваль Бургеров"

Каждый год мероприятие посещает более, чем 10 тысяч человек из разных городов страны, а также приезжают гости из-за рубежа. Цель фестиваля - показать и доказать, что бургеры это не просто фастфуд, а

целая культура и культовое блюдо сегодняшней кухни.

С 11:00 до 23:00 по программе юбилейного фестиваля пройдут такие мероприятия, как "Шоу инфлуенсеров" с участием популярных латвийских блогеров, соревнования куриных крылышек Hot Wings, соревнования по поеданию бургеров на скорость и многие другие шоу. На протяжении всего дня лучшие латвийские специалисты будут бороться за титул "Лучший бургер фестиваля".

Фото: Пресс-фото

"В этом году мы ожидаем гостей и участников фестиваля из других стран. Будем стараться сделать все возможное, чтобы мероприятие стало международным. И конечно же это большая честь, что все пройдет именно в самом сердце Риги, а именно на площади парка Эспланады", - рассказал главный организатор "Рижского Фестиваля Бургеров" Эдгар Свенцс.

В завершении фестиваля пройдет традиционный концерт, где выступят местные музыканты. Организаторы оставляют имена музыкантов в секрете, и все присутствующие узнают выступающих лишь за пару минут до выхода на сцену. В предыдущие годы уже выступали такие группы и певцы, как Bad Habit, Pētersons, группа Keksi, Нормунд Рутулис и многие другие. Программа и подробная информация о мероприятии доступна на официальной странице фестиваля.

Галерея: Фестиваль бургеров в 2020 году