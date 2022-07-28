Новые случаи Covid-19: в Ухане снова ввели локдаун

После того как в районе Цзянся были выявлены четыре бессимптомных случая, его жителям было приказано оставаться дома в течение трех дней.

В рамках политики "нулевой терпимости" проводится массовое тестирование населения, заболевшие должны соблюдать строгий карантин, а при обнаружении потенциального источника заражения вводятся "локдауны" местного значения. Согласно данным, предоставленным Китаем, там меньше смертей, чем в других частях мира, где с вирусом борются средствами, которые не так сильно влияют на повседневную жизнь людей.

В Ухане, где проживает 12 миллионов человек, два случая заражения были выявлены с помощью тестирования, а два других - путем отслеживания контактов.

Также в других местах Китая вводятся строгие "локдауны". Финансовый мегаполис Китая Шанхай недавно вышел из двухмесячного "локдауна", и теперь там проводят массовое тестирование жителей.

Галерея: Ухань через год после начала пандемии