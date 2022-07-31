Брежнева и Меладзе расстались, а Заворотнюк чуть не разбилась на машине?

Несколько лет назад актриса была в шаге от смерти. Страшное событие произошло с ней, когда она была замужем за Дмитрием Стрюковым. Тогда мужчина начал ей угрожать, что навсегда заберет детей. Эти слова напугали Заворотнюк настолько, что у нее потемнело в глазах. Она чуть не попала в ДТП: "Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги. Когда наступает момент на грани жизни и смерти, такого и врагу не пожелаешь".