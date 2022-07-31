Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз речь пойдет о звездной паре Меладзе - Брежнева и об Анастасии Заворотнюк.
Брежнева и Меладзе расстались, а Заворотнюк чуть не разбилась на машине?
Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались?
В желтой прессе появилась информация о том, что экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе расстались. Об этом сообщает блогер Алена Жужа.
Она утверждает, что якобы приближенный к Константину Меладзе и Вере Брежневой источник рассказал, что у супругов отношения не ладятся уже давно.
Официально ни Вера Брежнева, ни Константин Меладзе эти слухи не комментировали, но вскоре после публикации статьи в Instagram-сторис певицы появилось сообщение: "Любовь спасет мир".
Отметим, что слухи о разладе в звездной паре идут уже какое-то время. О разводе говорят не первый раз.
Якобы Брежневу задело то, что продюсер предпочел никак не высказываться о войне в Украине. Ее задело молчание супруга, поэтому она уехала в Польшу, где занималась какое-то время волонтерской деятельностью.
Недавно музыкальный блогер Любовь Терлецкая заговорила об отношениях Константина Меладзе с участницей шоу "Хочу в ВиаГру" Эрикой Герцег, которая была солисткой в группе с 2013 по 2020 год. Девушка не только обладает эффектной внешностью, но снималась в эротических фотосессиях для журнала Playboy, о чем честно заявила на шоу.
Анастасия Заворотнюк чуть не разбилась на автомобиле?
Именно с таким заголовком появилась новость на портале Popcake.tv. Оказалось, что это лишь воспоминания из старого интервью, которое Анастасия Заворотнюк когда-то давала.
Несколько лет назад актриса была в шаге от смерти. Страшное событие произошло с ней, когда она была замужем за Дмитрием Стрюковым. Тогда мужчина начал ей угрожать, что навсегда заберет детей. Эти слова напугали Заворотнюк настолько, что у нее потемнело в глазах. Она чуть не попала в ДТП: "Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги. Когда наступает момент на грани жизни и смерти, такого и врагу не пожелаешь".
Напомним, Анастасия Заворотнюк уже три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Близкие актрисы не контактируют с представителями прессы и не дают комментариев. Они стараются скрывать ее от посторонних глаз.
В конце мая дочь Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и ответила в соцсетях на вопрос о состоянии здоровья мамы. Девушка отметила, что Анастасия сейчас находится на серьезном лечении.
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