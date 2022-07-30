Что выходит, когда два выдающихся классических музыканта решают, что просто выступать на сцене — слишком скучно? Они создают уникальные шоу и покоряют мир не только виртуозной игрой на скрипке и фортепиано, но и искрометным юмором. Igudesman & Joo — эксцентрики, новаторы, смельчаки и исключительные артисты, чей талант оценили Иегуди Менухин и Бернард Хайтинк. В интервью участники дуэта поделились своей историей, объяснили, какими качествами должен обладать артист, чтобы добиться успеха, рассказали о своих самых больших страхах и мечтах, а также приоткрыли тайну репертуара, которым 18 августа порадуют гостей фестиваля THE BEST OF "Summertime — приглашает Инесса Галанте".
Igudesman & Joo: мы смеемся не над классикой, а вместе с ней
Обратимся к началу вашего творческого пути? Помните ли момент, когда осознали, что ваша жизнь будет связана с музыкой?
JOO: Я был влюблен в музыку с рождения. По крайней мере, так говорят мои родители. Еще будучи младенцем, я сводил их с ума, постоянно слушая то одну, то другую композицию на повторе. Путь наших с родителями первых прогулок пролегал через улицу, на которой располагался музыкальный магазинчик. Меня так тянуло к нему, что мама с папой буквально не могли сдвинуть меня с места. В конце концов они сдались и попросили хозяина магазина присматривать за мной, пока они занимаются своими делами. В те времена люди доверяли незнакомцам своих детей, представляете? А я был счастлив что могу часами слушать все, что играло в магазине. Когда мне было восемь, я начал учиться игре на фортепиано, а спустя два года, по счастливой случайности, поступил в школу Иегуди Менухина. С этого момента я ни разу не усомнился в своем выборе. Я знал, что стану музыкантом.
IGUDESMAN: Я родился в очень музыкальной семье. Моя мать играла на пианино, мой отец — на скрипке, моя бабушка — на виолончели, мой дядя — на гобое, моя сестра — на банджо, мой двоюродный брат — на укулеле, а его жена — на диджериду. Путь музыканта был для меня практически неизбежен. Когда я это осознал? Вскоре после появления на свет я сказал родителям: «Мама, папа, думаю, может быть, когда-нибудь, когда я стану старше, я, возможно, захочу научиться играть на скрипке». Меня сразу же заперли в комнате и привязали к пюпитру, примотав к шее скрипку. Каждый раз, когда я начинал практиковаться, собака начинала выть. Через некоторое время мой отец закричал: «Черт возьми, ты можешь сыграть что-нибудь, что эта собака НЕ знает?»
Правда ли, что вы дружите с детства? Как появилась идея объединить комедию с классической музыкой?
JOO: Мы познакомились в школе Иегуди Менухина, когда нам было по двенадцать. С юных лет мы чувствовали, что весь бизнес и церемониальность, связанные с классической музыкой, слишком серьезны. Мы поняли, что из-за этого многие люди просто боятся ходить на концерты. С одной стороны, наша цель как раз в том, чтобы развеять этот страх, сделав классику более доступной для широкой публики. С другой стороны, мы просто всегда были очарованы сочетанием театра, комедии и классической музыки. До нас подобные вещи уже делали несколько выдающихся артистов. Одним из самых вдохновляющих, несомненно, был датский пианист и комедиант Виктор Борге.
IGUDESMAN: Поход на концерт часто больше напоминал похороны, чем праздник жизни, и, хотя суть многих классических произведений действительно серьезна и трагична, церемония, окружающая классическую музыку, не обязательно должна быть такой. Это одна из главных причин, почему многие люди, и особенно это касается молодежи, не ходят на концерты классической музыки. Любой родитель или ребенок, которого могла бы оттолкнуть серьезность классики, никогда больше не испугается, придя на наше шоу. Разумеется, отчасти мы тогда все это задумали, чтобы просто позлить строгих учителей, а в этом мы определенно были мастерами.
В то же время, в Англии, где вы учились, профессионалы из области классической музыки известны своим консервативным, если не сказать снобским, подходом. Сталкивались ли вы когда-нибудь с осуждением за попытку "смеяться над классической музыкой"?
JOO: Мы серьезные классические музыканты, и мы страстно любим музыку. Мы никогда не смеемся над классикой — мы получаем от нее удовольствие. Что мы действительно высмеиваем, так это весь бизнес и церемонии, связанные с классикой, и то, с какой серьезностью мы сами — музыканты, относимся к себе. Еще одна очень важная ремарка: музыка для нас всегда на первом месте, а затем уже юмор. Но главнее всего, конечно, еда.
Если бы нам нужно было описать наше творчество в одном предложении, мы бы сказали: "Монти Пайтон" встречается с Моцартом, или "Южный парк" пересекается с Бахом". Тем, кто не знает, что такое "Монти Пайтон", советую его загуглить. Тем, кто не знаком с Моцартом, советую то же самое.
Кто из великих вдохновлял и продолжает вдохновлять вас? Расскажите о любимых классических и популярных музыкантах?
JOO: Их слишком много, чтобы можно было перечислить всех здесь. Но, говоря о главных, — это Иегуди Менухин, Гленн Гульд и Леонард Бернстайн. Все мои учителя, от Питера Норриса, Сеты Таньель, Нины Светлановой, и до мастеров, с которыми у меня было всего несколько уроков, но которые, тем не менее, дали мне вдохновение и знания на всю жизнь — речь о Ричарде Гуде, Олеге Майзенберге и Ференце Радоше. Композиции я учился у Саймона Паркина, Малкольма Сингера, Нильса Вигеланда, а также у моего педагога по английскому языку и драматургии Кевина Джонса. Кевин оказал огромное влияние на то, что я делаю в дуэте Igudesman & Joo, и когда мы с Алексеем вместе написали книгу о творчестве, то попросили именно Джонса придумать к ней эпилог. Нам с самого начала было ясно, что последнее слово о творчестве должно остаться за этим человеком. Кроме того, считаю нужным упомянуть среди главных своих вдохновителей всю команду "Монти Пайтон", Спайка Джонса, Чарли Чаплина, Оскар Уайльд, Эжена Ионеско. Только не заставляй меня говорить еще и о композиторах...
IGUDESMAN: Здесь я почти во всем согласен с Хьюнг-ки Джу. Не могу не упомянуть Прокофьева, которого очень любил в молодости. Меня и самого, как композитора, часто с ним сравнивали. Ладно, если честно, я сам придумал это сравнение. Фрэнк Заппа также оказал на меня сильное влияние, а еще группы Queen и Pink Floyd. Что касается скрипачей, то моим самым большим кумиром всегда был Гидон Кремер, с которым мы имели большое удовольствие и честь работать в течение нескольких лет, на рассвете нашей карьеры. На самом деле было довольно забавно дать Гидону урок игры на скрипке в рамках шоу, которое мы делали вместе! Кроме того, должен отметить моего старшего и, кроме Хьюнг-ки, лучшего друга — Юлиана Рахлина, рядом с которым я вырос, и который сегодня является не только одним из величайших скрипачей и альтистов на свете, но и блестящим дирижером.
Разобьем миф о том, что слушают классические музыканты? Топ-3 самых часто проигрываемых композиций в вашем плейлисте?
IGUDESMAN: "Дюна" Ханса Циммера. Мы рады называть его нашим другом, и я просто в восторге от его новых творений! Симфония № 9 Ре минор, Op. 125 — последняя симфония Бетховена, которую мне часто приходится слушать из-за работы над особенным саундтрэком, который мы сейчас делаем как раз с Хансом, и, конечно, "Колыбельная для Лео" в исполнении Джу! Это великолепная вещь! Доступна к приобретению на Amazon.
JOO: "Вестсайдская история" Бернстайна. Это классика на все времена, которую мы аранжировали для нескольких концертов, так что она, безусловно, занимает первое место в моем плейлисте, хочу я того или нет! Песня "Хэппи" Фаррелла Уильямса, которую мы исполняем в одном из наших оркестровых шоу, так что у меня нет выбора, кроме как часто слушать ее. И, наконец, "Уругвай" Алексея Игудесмана — композиция, благодаря которой я всегда чувствую себя чуточку лучше.
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Какими качествами должен обладать музыкант, чтобы стать успешным?
IGUDESMAN: Будьте смелыми, будьте полны любви, страсти, преданности музыке, и обладайте достаточной выносливостью в сочетании со здоровым деловым чутьем.
Я думаю, более важно спросить: "Какими качествами должен обладать музыкант, чтобы стать СЧАСТЛИВЫМ?".
У кого лучше чувство юмора, у Алексея или Хьюнг-ки?
IGUDESMAN: У Хьюнг-ки!
JOO: У Алексея!
IGUDESMAN: Нет, у тебя!
JOO: Нет, у тебя!
IGUDESMAN: Хорошо, мы соглашаемся не соглашаться друг с другом в этом вопросе.
Часто ли спорите друг с другом, особенно во время создания репертуара?
JOO: Споры — это часть процесса. Если все заходит чуть дальше, нам помогает трансцендентальная медитация, зеленый чай и травяные настои. Кроме того, мы всегда стараемся общаться. На разных уровнях. Когда нам что-то не нравится, мы говорим об этом спокойно, крича во весь голос. Нет, серьезно, конечно, это может быть трудно, но мы правда любим друг друга (ну, не «таким» образом), мы любим музыку и нам нравится то, что мы делаем, так что все это помогает.
Вы очень смелые артисты, а есть ли что-то, чего вы боитесь?
IGUDESMAN: Зомби!
JOO: Вампиров!
Можете ли вспомнить какую-нибудь странную или забавную историю, произошедшую с вами во время выступления?
JOO: В целом нам нравятся всякие казусы. На самом деле, мы не думаем о них как об ошибках, а воспринимаем их как возможности.
IGUDESMAN: Возможности сделать что-то лучше или иначе. Это шанс проявить творческий подход. Некоторые из лучших моментов, которые происходят в наших шоу, рождаются из ошибок. Самые разные вещи могут в итоге отклонить нас от заранее запланированного курса — когда происходят небольшие несчастные случаи, когда кто-то что-то забыл, когда отвлекает какой-то шум в аудитории, когда какой-то механизм выходит из строя.
JOO: В номере "Спящий Сати", есть момент, где я лежу на полу и, как бы просыпаясь ото сна, начинаю лежа играть на фортепиано, вытянув руки назад. Когда я встаю, то должен повернуться всем телом и лицом к клавишам и продолжить играть. Однажды, вставая, я ударился головой о нижнюю часть пианино, и это вызвало сильный глухой стук. Публика смеялась больше, чем когда-либо, и с тех пор я ради этого каждый раз намеренно ударяюсь головой. Неудивительно, что все эти годы я страдаю от головных болей.
IGUDESMAN: Это также объясняет некоторые другие вещи, я бы предпочел не вдаваться здесь в подробности. На самом деле, мы даже написали книгу о том, как превратить ошибки в возможности. Она называется Rette die Welt и в настоящее время доступна на немецком, но, надеюсь, скоро появится ее перевод и на многие другие языки!
Что определяет творческий успех каждого из вас?
JOO: Способность понимать, что означает музыка. И тогда, если вам повезет, и вы будете усердно работать, в какие-то удачные моменты вы сможете передать этот смысл другим.
IGUDESMAN: Быть способным делать, что ты хочешь делать. Играйте в том репертуаре, который вам нравится и исполняйте его, с кем хотите. Напишите музыку, которую вы хотите написать. И, прежде всего, живите той жизнью, которой хотите жить — всегда полной любви и творчества.
Ваши творческие планы на будущее?
JOO: Я бы хотел больше бывать на теннисном корте, чтобы давать жару юнцам.
Кроме этого, я сейчас работаю с молодежными оркестрами и музыкантами. И продолжаю исследовать и проявлять творческий подход с моим давним коллегой и соучастником преступлений Алексеем Игудесманом.
IGUDESMAN: Я все больше изучаю жанр создания фильмов. Помимо множества музыкальных клипов я уже в качестве режиссера снял мокьюментари Noseland с участием Роджера Мура и Джона Малковича, а также фильм Breaking Beethovenn с Билли Джоэлом и Хансом Циммером.
Есть множество идей для фильмов, особенно связанных с музыкой и музыкантами, которые я хочу спродюсировать и срежиссировать. Моя "любимая мозоль" — видеть, как музыкантов изображают актеры, которые вовсе не умеют играть на инструментах. Я, конечно, хотел бы это изменить. Так что планирую какое-то время пожить в Лос-Анджелесе. И пара «Оскаров» совсем бы мне не помешала. Наш дорогой друг Вангелис, который, к сожалению, недавно скончался, использовал статуэтку в качестве пресс-папье, поэтому я хотел бы, чтобы по крайней мере две таких поддерживали мои книги.
Кроме того, я продолжаю продвигать свой стартап Music Traveler, частью которого, конечно же, является Хьюнг-ки. Я планирую пойти в этом направлении гораздо дальше. Music Traveler — это платформа, которая позволяет любому музыканту найти место с инструментом для игры, репетиции, записи, или даже для выступления, и легко забронировать его. С другой стороны, если у вас есть помещение, например, с фортепиано, то вы можете легко сдавать его в аренду по часам и таким образом зарабатывать. Кстати, можно даже забронировать комнату Igudesman в моей квартире в Вене, где вы сможете насладиться игрой на моем прекрасном Steinway!
Какой репертуар латвийская публика услышит на вашем концерте в августе?
IGUDESMAN: Латвийская публика может с нетерпением ждать нашего шоу "Ты просто должен смеяться", потому что это ЛУЧШЕЕ из всех наших шоу. Я уверен, что люди не пожалеют, что пришли! А еще в нем примет участие наш дорогой друг, совершенно экстраординарный музыкант из Израиля, контрабасист-виртуоз Адам Бен Эзра.
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