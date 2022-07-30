Igudesman & Joo: мы смеемся не над классикой, а вместе с ней

JOO: Их слишком много, чтобы можно было перечислить всех здесь. Но, говоря о главных, — это Иегуди Менухин, Гленн Гульд и Леонард Бернстайн. Все мои учителя, от Питера Норриса, Сеты Таньель, Нины Светлановой, и до мастеров, с которыми у меня было всего несколько уроков, но которые, тем не менее, дали мне вдохновение и знания на всю жизнь — речь о Ричарде Гуде, Олеге Майзенберге и Ференце Радоше. Композиции я учился у Саймона Паркина, Малкольма Сингера, Нильса Вигеланда, а также у моего педагога по английскому языку и драматургии Кевина Джонса. Кевин оказал огромное влияние на то, что я делаю в дуэте Igudesman & Joo, и когда мы с Алексеем вместе написали книгу о творчестве, то попросили именно Джонса придумать к ней эпилог. Нам с самого начала было ясно, что последнее слово о творчестве должно остаться за этим человеком. Кроме того, считаю нужным упомянуть среди главных своих вдохновителей всю команду "Монти Пайтон", Спайка Джонса, Чарли Чаплина, Оскар Уайльд, Эжена Ионеско. Только не заставляй меня говорить еще и о композиторах...