Легендарная xxлатвийская актриса Мирдза Мартинсоне обеспокоена счетами за следующий отопительный сезон и стремительным ростом цен.
Легендарная латвийская актриса переживает из-за счетов и цен на продукты
В разговоре с изданием Privātā Dzīve она не скрывает волнения: "Я могу думать только об ужасной войне в Украине и о безопасности Латвии".
Также ее беспокоит то, как она сможет оплачивать счета, ведь с каждым месяцем все только дорожает.
"Мои доходы не настолько высоки, чтобы позволить себе отдых в эксклюзивных курортных зонах. Правительство уже обещает поддержку, надеюсь, что она будет оказана, но веры мало", - рассуждает Мартинсоне.
На вопрос, можно ли будет увидеть Мирдзу Мартинсоне на сцене в новом сезоне театра "Дайле", актриса вздыхает и признается, что на данный момент не получала приглашения на новую роль. Будет ли у актрисы работа, пока неизвестно.
16 августа Мирдза Мартинсоне отметит свое 71-летие.
Статью целиком читайте в новом номера журнала Privātā Dzīve!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!