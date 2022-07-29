Легендарная латвийская актриса переживает из-за счетов и цен на продукты

В разговоре с изданием Privātā Dzīve она не скрывает волнения: "Я могу думать только об ужасной войне в Украине и о безопасности Латвии".

Также ее беспокоит то, как она сможет оплачивать счета, ведь с каждым месяцем все только дорожает.

"Мои доходы не настолько высоки, чтобы позволить себе отдых в эксклюзивных курортных зонах. Правительство уже обещает поддержку, надеюсь, что она будет оказана, но веры мало", - рассуждает Мартинсоне.

На вопрос, можно ли будет увидеть Мирдзу Мартинсоне на сцене в новом сезоне театра "Дайле", актриса вздыхает и признается, что на данный момент не получала приглашения на новую роль. Будет ли у актрисы работа, пока неизвестно.

16 августа Мирдза Мартинсоне отметит свое 71-летие.

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