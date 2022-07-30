Даугавпилс расположен в приграничье. Окружённый зелёными лесами, он лежит на границе полярных миров, и это утверждение на сегодняшний день совсем не связано с жанром фэнтези, пишет "Чайка".
Видео ⟩ На границе войны и мира: как волонтёры из Даугавпилса помогают транзитным беженцам
Через Даугавпилс, точнее — через близлежащие к нему пограничные пункты, едут люди из Украины, спасающиеся от войны. В большей степени, не едут, а идут через границу. Личных автомобилей у них нет, как зачастую нет больше домов, собак, близких людей, здоровья, имущества и даже уцелевших паспортов.
По словам волонтёров, через автодорожный пункт пропуска Урбаны — Силене из Беларуси в Латвию на сегодняшний день переходит 15-20 человек в неделю. Это жители Мариуполя, Донецка, Краматорска, Херсона и других наиболее пострадавших и оккупированных территорий, часто они выбираются с территории России. Беженцев в их путешествии по странам курируют волонтёры международной команды Rubikus.
Большая часть украинцев проезжает через Даугавпилс транзитом: они едут дальше в Европу и страны Запада. Кто-то уезжает в Швейцарию или Ирландию… некоторые остаются в Даугавпилсе.
Для проекта "Уникальная Латгалия" в рамках программы Media Content Diversification Campaign при поддержке Балтийского центра развития СМИ "Чайка" сняла небольшой документальный фильм "На границе войны и мира: как волонтёры из Даугавпилса помогают транзитным беженцам" с участием двух даугавпилчан — предпринимателя Александра Барбакадзе и переводчика Эвиты Савицкой.
Авторы видео: Элеонора Рузвельт и Павел Хныкин
Герои нашего фильма присоединились к помогающим украинским беженцам с мая 2022 года.
"Саше написали в фейсбуке, что нужно встретить человека на границе, он как-то в это втянулся… потом я поняла, что один человек без поддержки просто не выдержит, ни физически, ни финансово. Одному каждый день ездить туда-сюда просто невозможно. Я написала команде волонтёров «Рубикус», что им нужен координатор в Даугавпилсе, они очень обрадовались", — рассказывает Эвита о том, как она стала частью международной волонтёрской группы онлайн.
"Я сижу в чате, ищу водителей, соединяю их с координаторами, контролирую, чтобы координаторы присылали водителям всю точную информацию. Особенно важен тот момент, когда человек или группа уже прошли белорусскую границу и проходят латвийскую. Этот тот самый критический, важный момент, когда мы должны отправить водителя", — подчёркивает она.
Жильё для беженцев в даугавпилсских гостиницах находят и оплачивают координаторы "Рубикуса" из других стран.
Встречей людей на границе, их ожиданием, транспортировкой, размещением, кормлением и другими необходимыми насущными вещами на месте занимаются даугавпилчане. Они же помогают тем, кто остался жить в Даугавпилсе, — собирать документы, получать медицинскую помощь и продукты, проходить бесконечные ожидания и оформления. Обращаются за помощью к неравнодушным горожанам, и, к своей радости, часто получают реакцию, превосходящую ожидания. Чего нельзя сказать о помощи государства.
"У нас приняли, в общем-то, неплохой закон о поддержке украинских беженцев. Всё как бы предусмотрели: как им устраиваться на работу, проблемы с языком, про учёбу, про социальные пособия… Не предусмотрели самую малость, — что приедут люди без документов. А очень сложно сохранить документы, если к тебе в квартиру попала бомба. И вот человек, пришедший сюда без документов, или люди, двигающиеся транзитом через Латвию, не имеют практически никакой поддержки государства. Иногда немножко помогают муниципалитеты", — описывает ситуацию Александр.
Реакцию горожан на свою деятельность Эвита оценивает положительно: "Когда я начинаю об этом говорить, я понимаю, насколько люди хорошие. Не знаю, может они бывают немного инертны, может, они не знают, чем помочь, или не готовы… Но когда им прицельно скажешь: вот у меня у семьи кастрюль нету! — начинают писать: а вот у меня есть, я принесу!… Чем больше ты об этом говоришь, тем больше людей идёт тебе навстречу. Это здорово".
"Мне кажется, что многие в городе не до конца сформулировали своё отношение по поводу всего, что происходит, но когда они видят конкретных людей, а не каких-нибудь злых агрессивных инопланетян, а точно таких же людей, как живут у нас в Даугавпилсе, они, наверное, немножко задумываются. Просто война для них обретает конкретное человеческое лицо, и хочется помогать. А помогать всегда проще не абстрактной картинке или цифрам в интернете, а человеку, который на расстоянии вытянутой руки", — говорит Эвита.
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