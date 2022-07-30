Видео ⟩ На границе войны и мира: как волонтёры из Даугавпилса помогают транзитным беженцам

Александр Барбакадзе Фото: Кадр из видео

"У нас приняли, в общем-то, неплохой закон о поддержке украинских беженцев. Всё как бы предусмотрели: как им устраиваться на работу, проблемы с языком, про учёбу, про социальные пособия… Не предусмотрели самую малость, — что приедут люди без документов. А очень сложно сохранить документы, если к тебе в квартиру попала бомба. И вот человек, пришедший сюда без документов, или люди, двигающиеся транзитом через Латвию, не имеют практически никакой поддержки государства. Иногда немножко помогают муниципалитеты", — описывает ситуацию Александр.

Реакцию горожан на свою деятельность Эвита оценивает положительно: "Когда я начинаю об этом говорить, я понимаю, насколько люди хорошие. Не знаю, может они бывают немного инертны, может, они не знают, чем помочь, или не готовы… Но когда им прицельно скажешь: вот у меня у семьи кастрюль нету! — начинают писать: а вот у меня есть, я принесу!… Чем больше ты об этом говоришь, тем больше людей идёт тебе навстречу. Это здорово".

"Мне кажется, что многие в городе не до конца сформулировали своё отношение по поводу всего, что происходит, но когда они видят конкретных людей, а не каких-нибудь злых агрессивных инопланетян, а точно таких же людей, как живут у нас в Даугавпилсе, они, наверное, немножко задумываются. Просто война для них обретает конкретное человеческое лицо, и хочется помогать. А помогать всегда проще не абстрактной картинке или цифрам в интернете, а человеку, который на расстоянии вытянутой руки", — говорит Эвита.