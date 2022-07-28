В Клайпеде с разводного моста упала машина. Погиб американский военный из Латвии

Власти сообщили только о самой аварии, но не предоставляют информацию о погибшем.

"Расследование переняла военная полиция", - заявила BNS в четверг представитель полиции Клайпедского округа Аста Кажукаускене.

По данным BNS, в реке был найден 30-летний военнослужащий США в штатском.

Он приехал из Латвии на арендованной машине и остановился в гостинице в Клайпеде.

В момент аварии мост был поднят, а шлагбаум опущен.

Как сообщили в управлении полиции, около 00:45 на улице Пилес автомобиль VW Taigo съехал с разводного моста и упал в реку, в аварии погиб 30-летний водитель.

Его тело нашли водолазы, прибывшие на место аварии.