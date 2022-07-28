В Клайпеде погиб военнослужащий США, управлявший автомобилем, который упал с разводного моста в реку, сообщили BNS источники.
В Клайпеде с разводного моста упала машина. Погиб американский военный из Латвии
В Клайпеде с разводного моста упала машина. Погиб американский военный из Латвии
Власти сообщили только о самой аварии, но не предоставляют информацию о погибшем.
"Расследование переняла военная полиция", - заявила BNS в четверг представитель полиции Клайпедского округа Аста Кажукаускене.
По данным BNS, в реке был найден 30-летний военнослужащий США в штатском.
Он приехал из Латвии на арендованной машине и остановился в гостинице в Клайпеде.
В момент аварии мост был поднят, а шлагбаум опущен.
Как сообщили в управлении полиции, около 00:45 на улице Пилес автомобиль VW Taigo съехал с разводного моста и упал в реку, в аварии погиб 30-летний водитель.
Его тело нашли водолазы, прибывшие на место аварии.
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