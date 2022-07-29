HUAWEI nova Y90 – новый друг в школьных буднях

Благодаря 2-мегапиксельному датчику глубины портретный режим аккуратно размывает фон и выделяет человека или животное, а 2-мегапиксельная макрокамера, как увеличительное стекло, увеличивает детали, которые не так просто увидеть невооруженным глазом. Даже если это структура ткани или листа дерева. Однозначно стоит выделить культивируемый годами ночной режим HUAWEI, а также относительно новый, но уже популярный у влогеров, двойной вид, который захватывает видео фронтальной и тыловой камерами одновременно. Поэтому видеооператор может комментировать отснятый материал, и все это будет видно в одном итоговом материале — двух областях одинакового размера или в режиме "картинка в картинке", где кадры с фронтальной камеры помещаются в маленькое окошко. на углу. Двойной вид становится еще более интересным благодаря возможности увеличить кадр, снятый задней камерой.

Фото: Publicitātes foto

Весь день перед экраном

И если относительно недорогие смарт-устройства часто имеют маленькую встроенную память, то nova Y90 точно не тот случай. Для хранения контента выделено 128 ГБ, так что места для песен, картинок, видео и игр будет достаточно.

Так как возможностей довольно много, и как минимум в первые месяцы новый пользователь попробует некоторые из них, нагрузка на батарею будет немалая. Но нет причин для беспокойства.

HUAWEI nova Y90 имеет встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч, что позволяет, например, смотреть видео в течение 12 часов не отрываясь.

Мало вероятно, что родители позволят такое своему ребенку. Кроме того, быстрая зарядка мощностью 40 Вт наполняет половину аккумулятора за полчаса, а на вторую половину уходит чуть больше времени. Беспроводная зарядка не поддерживается, что, пожалуй, даже хорошо, иначе рано или поздно придется поддаться детской лени и приобрести подставку для зарядки.

Для родителей еще более привлекательный nova Y70 за 179 евро имеет чуть более широкий 6,75-дюймовый дисплей, но более низкое разрешение HD+ и частоту обновления 60 Гц. Он также на волосок толще, на 4 грамма тяжелее и имеет другую систему тройных камер, расположенных в вертикальном ряду. Он имеет центральную камеру на 48 Мп, которую дополняет широкоугольный сенсор глубиной на 2 Мп на 5 Мп. Встроенная память такая же, но аккумулятор еще более емкий - 6000 мАч.

Скорее всего ясно, что предпочтет подросток. Но что выберут родители?

Статья подготовлена ​​в сотрудничестве с Huawei Latvia.