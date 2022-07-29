Мысли родителей постепенно переключаются с летнего отдыха на школьные будни, и именно в это время на прилавки магазинов отправляются два новых смартфона, разработанных специально для молодежной аудитории. Их презентовали на Лиго, когда среднестатистический латвийский потребитель больше интересуется сыром и пивом, чем новостями о технологиях, HUAWEI nova Y90 и nova Y70 остались незамеченными. Однако самое время познакомить с обоими устройствами, ведь, возможно, одно из них станет очередным надежным спутником для школьника в процессе обучения.
HUAWEI nova Y90 – новый друг в школьных буднях
При покупке смартфона для детей очень часто сталкиваются два диаметрально противоположных желания - дети хотят максимально качественную камеру, экран с высоким разрешением и достойную производительность для компьютерных игр, а родители хотят потратить как можно меньше денег. Оба новых телефона от HUAWEI являются хорошим компромиссом в этом отношении и понравятся как экономным родителям, так и требовательным детям.
Соответствует пожеланиям молодежи
Самая дорогая модель этой парочки - nova Y90 - наверняка понравится детям. Слово "дорогой" здесь не очень подходит, учитывая, что в настоящее время смартфоны флагманской серии уже стоят более тысячи евро.
HUAWEI nova Y90 в четыре раза дешевле, а его рекомендованная розничная цена составляет 249 евро.
Тестовый образец, полученный TVNET, оказался наиболее интересным из четырех доступных цветов. Кристально-голубой матовый корпус незаметно переливается на солнце и меняет цвет в зависимости от угла обзора.
Изумрудно-зеленый и жемчужно-белый также хорошо смотрятся, в то время как любителям классики доступен полуночно-черный.
Корпус, окруженный металлическим ободком, оставляет очень приятное впечатление. Он тонкий и жесткий, всего 8,4 миллиметра. Крышка не загибается и сам корпус не болтается, как это часто бывает у аппаратов бюджетного класса. Телефон тяжелый - 195 грамм, но приятно узкий. 7,47 сантиметра — это приемлемая ширина даже для ладони первоклассника. Это не помешало дизайнерам HUAWEI разработать экран, размер которого соответствует требованиям подростков. Он немного вытянут по вертикали и закрывает почти всю площадь корпуса за счет узких миллиметровых краев. Точнее, 94%. Таким образом, в распоряжении пользователя находится большой по диагонали экран FullView диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1080x2388 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+, и частотой обновления 90 Гц.
Любители игр могут с удовольствием потереть ладони. Это не так быстро, как у флагманов этого года, но этого более чем достаточно для мобильных игр.
Привлекательная цена была сохранена за счет производительности. Эта модель оснащена восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680 среднего класса и графической картой Adreno 610. В тестах производительности они показывают соответствующие классу результаты, но в целом справляются с работой. Не припоминаются случи, когда в течение пробных недель телефон бы чрезмерно тормозил или бы раздражающе долго "грузился" над какой-то задачей. Во всяком случае, он справлялся с самыми популярными мобильными играми — как со стратегическими и амбициозными по объему данных, так и динамичными гоночными.
Много возможностей для фото и видео
Поскольку жизнь современных детей практически немыслима без фото- и видеосъемки, особого внимания заслуживает тройная камера, расположенная в форме кольца. Под основным объективом находится 50-мегапиксельный датчик изображения, который определенно лучше, чем тот, что может предложить нынешний телефон вашего ребенка. Хотя бы потому, что в nova Y90 есть редко доступный в устройствах этого класса режим Pro, где пользователь может менять настройки как душе угодно.
Если у ребенка появился интерес к искусству фотографии, то этот телефон поможет на практике изучить светочувствительность, баланс белого, выдержку и друге параметры влияющие на изображение.
Все остальные пользователи могут положиться на автоматический режим искусственного интеллекта, который сам предлагает наиболее подходящие настройки для того, что находится в кадре, а также помогает делать более необычные снимки. Например, функция "Мгновенного фото" вовремя фиксирует прыжок или какой-либо другой элемент игры. С другой стороны, режим высокого разрешения создает более детализированное изображение, чтобы его можно было распечатать на листе фотобумаги большого формата и поместить в фоторамку.
Благодаря 2-мегапиксельному датчику глубины портретный режим аккуратно размывает фон и выделяет человека или животное, а 2-мегапиксельная макрокамера, как увеличительное стекло, увеличивает детали, которые не так просто увидеть невооруженным глазом. Даже если это структура ткани или листа дерева. Однозначно стоит выделить культивируемый годами ночной режим HUAWEI, а также относительно новый, но уже популярный у влогеров, двойной вид, который захватывает видео фронтальной и тыловой камерами одновременно. Поэтому видеооператор может комментировать отснятый материал, и все это будет видно в одном итоговом материале — двух областях одинакового размера или в режиме "картинка в картинке", где кадры с фронтальной камеры помещаются в маленькое окошко. на углу. Двойной вид становится еще более интересным благодаря возможности увеличить кадр, снятый задней камерой.
Весь день перед экраном
И если относительно недорогие смарт-устройства часто имеют маленькую встроенную память, то nova Y90 точно не тот случай. Для хранения контента выделено 128 ГБ, так что места для песен, картинок, видео и игр будет достаточно.
Так как возможностей довольно много, и как минимум в первые месяцы новый пользователь попробует некоторые из них, нагрузка на батарею будет немалая. Но нет причин для беспокойства.
HUAWEI nova Y90 имеет встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч, что позволяет, например, смотреть видео в течение 12 часов не отрываясь.
Мало вероятно, что родители позволят такое своему ребенку. Кроме того, быстрая зарядка мощностью 40 Вт наполняет половину аккумулятора за полчаса, а на вторую половину уходит чуть больше времени. Беспроводная зарядка не поддерживается, что, пожалуй, даже хорошо, иначе рано или поздно придется поддаться детской лени и приобрести подставку для зарядки.
Для родителей еще более привлекательный nova Y70 за 179 евро имеет чуть более широкий 6,75-дюймовый дисплей, но более низкое разрешение HD+ и частоту обновления 60 Гц. Он также на волосок толще, на 4 грамма тяжелее и имеет другую систему тройных камер, расположенных в вертикальном ряду. Он имеет центральную камеру на 48 Мп, которую дополняет широкоугольный сенсор глубиной на 2 Мп на 5 Мп. Встроенная память такая же, но аккумулятор еще более емкий - 6000 мАч.
Скорее всего ясно, что предпочтет подросток. Но что выберут родители?
Статья подготовлена в сотрудничестве с Huawei Latvia.
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