Чт, 28.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ Полиция просит установить личность юноши, рисовавшего на воротах

rus.tvnet.lv
Полиция просит установить личность юноши, рисовавшего на воротах
Facebook OK Telegram Whatsapp
Момент совершения правонарушения
Момент совершения правонарушения Фото: ekrānšāvi'

1 июля этого года неизвестный, которого сняла камера наблюдения, на улице Кришьяна Барона, 98, разрисовал черной краской из баллончика раздвижные ворота, сообщила представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.

В муниципальной полиции указывают, что к ним поступил запрос от владельца территории, поэтому необходимо установить личность юноши.

Если вы узнали молодого человека, полиция просит вас звонить по номеру 110 или 67181204.

Видео: Момент совершения правонарушения

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх