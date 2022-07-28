Видео ⟩ Полиция просит установить личность юноши, рисовавшего на воротах

В муниципальной полиции указывают, что к ним поступил запрос от владельца территории, поэтому необходимо установить личность юноши.

Если вы узнали молодого человека, полиция просит вас звонить по номеру 110 или 67181204.

Видео: Момент совершения правонарушения

Video: Lūdzam atpazīt video redzamo jaunieti, kurš ar melnas krāsas flakonu Krišjāņa Barona ielā 98 apzīmēja teritorijas vārtus. pic.twitter.com/EVkHWAPctr — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) July 28, 2022