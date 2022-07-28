1 июля этого года неизвестный, которого сняла камера наблюдения, на улице Кришьяна Барона, 98, разрисовал черной краской из баллончика раздвижные ворота, сообщила представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.
Видео ⟩ Полиция просит установить личность юноши, рисовавшего на воротах
Полиция просит установить личность юноши, рисовавшего на воротах
В муниципальной полиции указывают, что к ним поступил запрос от владельца территории, поэтому необходимо установить личность юноши.
Если вы узнали молодого человека, полиция просит вас звонить по номеру 110 или 67181204.
Видео: Момент совершения правонарушения
Video: Lūdzam atpazīt video redzamo jaunieti, kurš ar melnas krāsas flakonu Krišjāņa Barona ielā 98 apzīmēja teritorijas vārtus. pic.twitter.com/EVkHWAPctr— Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) July 28, 2022
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