Зеленский назвал Украину "единственной наследницей Киевской Руси". В МИД РФ ответили

"Украинское государство берет свое начало по меньшей мере полторы тысячи лет назад, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины, и Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси", - сказал Зеленский.

"Не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не "земли в составе", не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна. Мы были, есть и будем", - добавил президент Украины.