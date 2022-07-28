Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня украинской государственности выступил с утверждением, что Украина - единственная наследница Киевской Руси.
Зеленский назвал Украину "единственной наследницей Киевской Руси". В МИД РФ ответили
"Украинское государство берет свое начало по меньшей мере полторы тысячи лет назад, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины, и Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси", - сказал Зеленский.
"Не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не "земли в составе", не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна. Мы были, есть и будем", - добавил президент Украины.
На эти слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: "Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью".
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