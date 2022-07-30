"Серый человек" - как самый дорогой фильм Netflix поссорил ведущих "Кина - будет!"

Netflix усиленно ищет способы привлечь внимание зрителей. На подходе очередной "самый дорогой фильм". За 200 млн долларов удалось заполучить братьев Руссо ("Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал") в качестве режиссеров, а на главные роли нанять Райана Гослинга ("Ла-Ла Ленд", "Драйв", "Бегущий по лезвию 2049"), Криса Эванса (Капитан Америка в киновселенной Marvel, "Базз Лайтер", "Достать ножи") и Ану де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи", "Не время умирать"). А сюжет... Ну будет какой-то сюжет, непринципиально.

Кто бы мог подумать, что именно этот шпионский боевик станет причиной самых громких споров в истории "Кина - будет!". И несмотря на то, что споры шли на тему проходной это фильм или очень плохой, эмоции зашкаливали. В какой-то момент прозвучала даже угроза закрыть проект!

В общем, даже если вы не собираетесь смотреть этот фильм (а Андрей Тимофеев вам активно советует не смотреть), эта дискуссия стоит того, чтобы ее оценить. "Серый человек" стал причиной очень красочного подкаста!