За паспортом - в маске: PMLP рекомендует соблюдать правила безопасности

За неделю с 18 по 24 июля, количество выявленных случаев Covid-19 увеличилось на 56%, в среднем регистрировали по 1225 новых случаев в сутки. Количество больных в стационарах увеличилось на 42%, в среднем госпитализировали 27 пациентов в сутки.

SPKC призывает избегать контактов с другими и не посещать общественные места даже при малейших симптомах респираторного заболевания, таких как боль в горле, легкий кашель, повышенная температура тела или другие признаки Covid-19.

Также SPKC рекомендует стараться соблюдать дистанцию ​​в два метра при нахождении в общественных местах, избегать людных мест, где это невозможно соблюдать, а также оценивать необходимость поездок, связанные с этим риски и возможность их снижения.

В местах, где невозможно соблюдать дистанцию, важной мерой предосторожности является использование лицевых масок или респираторов типа FFP2, что особенно рекомендуется людям с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

SPKC напоминает, что контактному лицу больного Covid-19 рекомендуется оставаться дома и не вступать в контакт с другими людьми в течение семи дней после последнего контакта с инфицированным, а если это невозможно - пользоваться респиратором класса FFP2 в общественных местах, в том числе при выполнении трудовых обязанностей при нахождении в помещении, где находится более одного человека.

SPKC напоминает, что вакцинация от Covid-19 значительно снижает риск тяжелого течения заболевания. Поэтому центр предлагает жителям, относящимся к группам риска - пожилым, а также лицам с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом индивидуально проконсультироваться со своим семейным врачом и принять решение о первичной вакцинации или ревакцинации.