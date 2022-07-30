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Нэнси Пелоси, возможно, собиралась посетить Тайвань. Ее самолет приземлился на Гавайях

rus.tvnet.lv
Нэнси Пелоси, возможно, собиралась посетить Тайвань. Ее самолет приземлился на Гавайях
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: CNP/Scanpix

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в поездку по странам Азии. В последние несколько дней СМИ писали, что в ходе визита Пелоси может посетить Тайвань, и эти слухи усилили напряженность в отношениях между США и Китаем, пишет "Медуза". 

Впервые о том, что Пелоси может посетить Тайвань, написала 19 июля газета The Financial Times. По данным издания, Китай по неофициальным каналам предупреждал США о серьезных последствиях при таком развитии событий. Позже в Пекине официально подтвердили эту информацию.

Власти США планы о посещении Пелоси Тайваня не комментировали - в официальной программе визита отмечены только Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур. Сама Пелоси также отказывалась отвечать на вопросы относительно посещения Тайваня. 

28 июля председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента США Джо Байдена относительно Тайваня. Пекин объявил, что Си Цзиньпин в разговоре призвал Байдена соблюдать принцип "единого Китая" и предупредил американского президента, что " кто играет с огнем, тот обожжется".

Издание Politico написало, что в Пентагоне продолжали готовиться к визиту Пелоси на Тайвань и в качестве одной из опций рассматривали возможность ее полета на военном самолете. 29 июля влиятельный китайский провластный журналист, бывший главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь написал в соцсетях, что если американские истребители сопроводят самолет Пелоси на Тайвань, это будет вторжением. И в таком случае китайские самолеты могут быть подняты в воздух.

"Если этого будет недостаточно, я думаю, будет нормальным сбить самолет Пелоси", - подчеркнул он.

Самолет Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд утром 30 июля, пишет "Медуза". За его полетом на сервисе FlightRadar24 в прямом эфире следили около 60 тысяч человек. Около 17:00 он приземлился на Гавайях. После этого FlightRadar24 отключил возможность отслеживать передвижения борта.

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