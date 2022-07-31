Собчак: Анатолий Чубайс попал в реанимацию в Европе

"Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги", - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она также привела комментарий, который, по ее словам, дал Чубайс: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре*. Состояние средней тяжести, стабильное".

Синдром Гийена-Барре (СГБ) - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин.

В декабре 2020 года Анатолий Чубайс покинул пост главы госкорпорации "Роснано". Он был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс покинул этот пост и уехал из России. По неподтвержденным данным, он объяснил отъезд несогласием с войной в Украине.