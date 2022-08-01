С понедельника, 1 августа, обслуживаемый Latvijas valsts meži Покайнский лес в волости Наудитеc Добельского края и распложенные в нем тропы будут доступны для посетителей бесплатно, сообщает агентство LETA.
С 1 августа Покайнский лес доступен бесплатно
Покайнский лес с его нагромождениями камней представляет собой живописно разнообразное место с крутыми холмами, глубокими долинами и лесными насаждениями разного состава и возраста. В лесу расположены тропы на протяжении 15 километров, а также различные естественным путем образовавшиеся нагромождения камней.
Решение отменить плату было принято, оценивая возможности дальнейшего развития и обслуживания мест для отдыха Latvijas valsts meži, в том числе и Покайнского леса.
На территории леса была проведена инвентаризация, были учтены как все находящиеся там объекты инфраструктуры - ступени, мостики, информационные стенды, - так и природные ценности и камни. Все зафиксированные на территории объекты будут сохранены, посетители смогут осматривать их и использовать. Доступную для посетителей территорию также не планируется уменьшать.
Наиболее активно используемые отдыхающими маршруты будут поддерживаться и благоустраиваться в нынешнем объеме, а остальные тропы будут природными тропами с соответственным обслуживанием.
Latvijas valsts meži, обещает обслуживать территорию Покайнского леса точно так же, как и любое другое из бесплатных мест туриста и отдыха предприятия по всей Латвии.
Единственным владельцем Latvijas valsts meži является государство, а акционером - Министерство земледелия.
Галерея: Покайнский лес
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