Фото ⟩ Красочные моменты фестиваля Summer Sound

Кроме того, можно было насладиться шоу от Citi Zēni, Carnival Youth, Роланда Че (Rolands Če), Astro’n’out, KATŌ, ANNNA и многих других.

Фестиваль Summer Sound в этом году состоялся в Лиепае уже в десятый раз. Он стал крупнейшим пляжным фестивалем в странах Балтии с богатой музыкальной и развлекательной программой. В прошлый раз, в 2019 году, фестиваль собрал 32 тысячи посетителей.