После двух дней в Лиепае с ярким солнцем и многочисленной публикой завершился десятый фестиваль Summer Sound. В этом году уже наблюдается рост посещаемости, о чем свидетельствуют аншлаги в палаточном городке, кемпер-городке, VIP-билеты и переполненная площадка у основной сцены на пляже.
Фото ⟩ Красочные моменты фестиваля Summer Sound
Красочные моменты фестиваля Summer Sound
Во второй день зрителей радовали: The Roop, Ральф Эйландс, ansis, Musiqq и John Newman.
Кроме того, можно было насладиться шоу от Citi Zēni, Carnival Youth, Роланда Че (Rolands Če), Astro’n’out, KATŌ, ANNNA и многих других.
Фестиваль Summer Sound в этом году состоялся в Лиепае уже в десятый раз. Он стал крупнейшим пляжным фестивалем в странах Балтии с богатой музыкальной и развлекательной программой. В прошлый раз, в 2019 году, фестиваль собрал 32 тысячи посетителей.
Галерея: Второй день Summer Sound
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