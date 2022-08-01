Министерство обороны предлагает ввести в Латвии обязательную военную службу. По мнению министра Артиса Пабрикса, это необходимо, чтобы улучшить систему набора в Вооруженные силы и увеличить количество подготовленных военных в стране на фоне российской угрозы.
Обязательная военная служба в Латвии: за или против? Опрос жителей Латвии
С 1 января 2023 года начнется первый этап, когда молодые мужчины в возрасте 18-27 лет смогут служить добровольно. Затем служба станет обязательной. Также обсуждается, что служба могла бы быть обязательной и для женщин.
Портал Chayka.lv провел опрос и узнал, что думают некоторые жители Латвии обо всем этом.
Опрос, проведенный "Чайкой" в Риге, показал, что мнения латвийцев по поводу обязательной службы очень разные. Кто-то считает, что это необходимо, учитывая, что совсем рядом, в Украине, идет война.
Но среди опрошенных есть и те, кто готов отказаться от латвийского гражданства, лишь бы не быть призванным в армию. И речь не только о страхе оказаться на поле боя, но и о нежелании тратить свое время.
Многие латвийцы совершенно не мотивированы, а тех благ, которые предлагает Минообороны, им недостаточно. Например, компенсации в 400 евро в месяц.
Таким образом, некоторые молодые люди считают службу в армии "пустой тратой времени" и настаивают на том, чтобы она оставалась добровольной.
Основная информация об обязательной военной службе и ответы респондентов - в новом видео на YouTube-канале Chayka.
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