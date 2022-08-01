Обязательная военная служба в Латвии: за или против? Опрос жителей Латвии

С 1 января 2023 года начнется первый этап, когда молодые мужчины в возрасте 18-27 лет смогут служить добровольно. Затем служба станет обязательной. Также обсуждается, что служба могла бы быть обязательной и для женщин.

Портал Chayka.lv провел опрос и узнал, что думают некоторые жители Латвии обо всем этом.

Опрос, проведенный "Чайкой" в Риге, показал, что мнения латвийцев по поводу обязательной службы очень разные. Кто-то считает, что это необходимо, учитывая, что совсем рядом, в Украине, идет война.

Но среди опрошенных есть и те, кто готов отказаться от латвийского гражданства, лишь бы не быть призванным в армию. И речь не только о страхе оказаться на поле боя, но и о нежелании тратить свое время.

Многие латвийцы совершенно не мотивированы, а тех благ, которые предлагает Минообороны, им недостаточно. Например, компенсации в 400 евро в месяц.

Таким образом, некоторые молодые люди считают службу в армии "пустой тратой времени" и настаивают на том, чтобы она оставалась добровольной.

Основная информация об обязательной военной службе и ответы респондентов - в новом видео на YouTube-канале Chayka.