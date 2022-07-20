Стоило уйти в отпуск, как власть держащие выступили с новой умопомрачительной инициативой. Министр обороны Артис Пабрикс предложил вернуть обязательную военную службу. Услышав это, я прошел через все пять стадий принятия неизбежного (хоть научно их так никто и не подтвердил) и делюсь своими наблюдениями.

Стадия первая: Отрицание

Пабрикс правда такое сказал? Да нет. Я, наверное, в отпуске невнимательно прочитал, а он что-то другое имел в виду. Правда?

А... 5 июля министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что всеобщая военная служба будет постепенно введена в течение пяти лет. Причина: война России в Украине.

Ну, может, пройдет несколько дней и он передумает? Нет? Он все еще на этом настаивает, утверждая, что у Латвии осталось всего два года? Что ж...

Стадия вторая: Гнев

Честно говоря, моей первой реакцией была абсолютная злость. Какая, к чертям, обязательная армия? Причем неважно - насколько: два года, год, 9 месяцев. Почему я или, например, мой брат обязаны маршировать и стрелять по мишеням, если мы совсем этого не хотим? Что за советская обязаловка?

Эти 40-50 тысяч солдат, на которые надеется министр Пабрикс (который, кстати, хоть и земессарг, но сам в армии, насколько мне известно, не служил - зато получил аж два высших образования), смогут защитить от российской армии? Правда, серьезно?

Ах, это лишь на первое время, пока не прибудут силы НАТО? Так, может, блин, вы заранее сюда приведете силы НАТО?! Если очевидно, что основная опасность исходит от большого восточного соседа, так, может, как-нибудь договоримся и переведем побольше войск альянса к нам? Зачем они во Франции или Германии, например, если мы опасаемся именно атак России. Мы же зачем-то платим эти 2% от ВВП каждый год (а в ближайшем будущем будет и 2,5%)!

А если НАТО все-таки решит нас не защищать, то что наши 50 тысяч 20-летних людей смогут сделать? Зачем это все?

Что, простите, господин Пабрикс? А как же защищать сестру в Резекне от изнасилования?

Если Россия нападет на Латвию, то моей первой реакцией будет отправить всех моих родственников (ну, например, маму или 80-летнюю бабушку) как можно дальше отсюда, а уже только потом защищать страну. А оставлять воображаемую "сестру" на месте и защищать ее с оружием в руках - это оптимизм, граничащий с безумием.

Стадия третья: Торг

Так, ладно. Давайте успокоимся и разберемся. Абзацы выше - это объяснимая первая реакция на предложение Пабрикса. Но, к сожалению, приходится признать, что в его речах есть здравое зерно. Даже несколько.

Россия - действительно агрессор. И может ли кто-то дать гарантию, что через пару-тройку лет Путину не придет в голову защитить русскоязычное население в странах Балтии? Особенно в Латвии, где и памятники сносят, и неграждане есть, да и вообще в Юрмале отдыхается хорошо. Боюсь, что такой гарантии нет. В такой ситуации нам и правда придется защищать себя самим. Как говорится, на НАТО надейся, но нужно и самим что-то делать. Латвия - единственная из стран Балтии и Скандинавского полуострова без обязательного военного призыва. И, следовательно, наименее готовая к возможной агрессии. Сравним, например, с Эстонией. Активно служат: в Латвии - 6,2 тысячи человек; в Эстонии - 7,1 тысячи. Резерв: в Латвии - 15,9 тысячи человек, в Эстонии - 17,5 тысячи. А я еще напомню, что в Эстонии на полмиллиона человек меньше и территория на 30% меньше.

В общем, глупо отрицать, что у нас большие проблемы с обороной. И Земессардзе эти проблемы не решает. План, что люди на фоне войны в Украине преисполнятся патриотизма и пойдут защищать страну, не сработал.

Впрочем, кроме, собственно, армии, у нас не готово очень много всего. Еще 19 июня художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис написал открытое письмо Пабриксу.

Вот важная цитата оттуда:

"Почему руководство нашей страны до сих пор не провело никакой инструктаж общества или не дало какие-либо указания? Что конкретно каждому из нас делать в случае часа Х?

В отличие от правительств Польши, Литвы и Эстонии мы до сих пор не получили никаких подробных и технических советов, как действовать в ситуации внезапного нападения России".

И знаете, что ответил Пабрикс?

Если коротко, то все в порядке, все проходит, не переживайте, а еще читайте памятку.

Vēlos arī šeit plašāk atbildēt uz @jrt_lv mākslinieciskā vadītāja @HermanisAlvis vēstuli par plāniem un rīcību krīzes situācijā! Gan par @AizsardzibasMin līdz šim paveikto, gan arī aizsardzības prioritāti - visaptverošo valsts aizsardzības sistēmu. — Artis Pabriks (@Pabriks) June 22, 2022

Про памятку - это вообще отдельный разговор. Например, на странице 11 там говорится, что в случае начала войны следует вступить в Национальные вооруженные силы, а на страницах 12 и 13 мы узнаем, как выглядит форма солдат и полицейских.

Ну ладно, там есть здравые советы и идеи (вроде того, как прятаться от взрывов или собирать эвакуационную сумку), но в целом ситуация аховая. Мы не готовы к тому, что делать в случае начала войны. И речь не про то, что я не умею стрелять из автомата или делать шину для сломанной руки. А просто - куда идти, что делать, как спасаться, кому помогать - есть ли у нас план?

Стадия четвертая: Депрессия

А плана нет. Или по крайней мере нам о нем не говорят. Но вместо продумывания действий или инструкций представители латвийского правительства опять предлагают простейшие решения, которые первыми приходят в голову. Надо защищать страну - давайте введем обязательную службу.

Почему опять? Потому что я про это уже писал. Еще в декабре, когда главной проблемой казались заснеженные улицы.

Позволю процитировать самого себя: "У сложных проблем нет простых решений. <...> Поэтому давайте учиться не поддаваться эмоциям и не надеяться, что есть план в один шаг, который все сделает хорошо".

Ведь это какой-то зашитый в подкорку план действий латвийских политиков при хоть сколько-то сложных проблемах. В начале доводить ситуацию до крайности, а потом спешно делать хоть что-то, создавая видимость активности.

Врачам мало платят? Ну давайте долго мурыжить их обещаниями, а потом дождаться пандемии и быстро начать решать все проблемы, надеясь всеми силами избежать коллапса системы здравоохранения!

Проблемы в образовании? Как насчет многих лет хаотичных решений и реформ, после чего повысить зарплаты немного, еще чуточку хаотичных реформ, и дождаться полноценной забастовки. Ну и параллельно введем Skola 2030 и будем надеется, что это сработает.

Мосты чиним, когда те начинают разваливаться. К зиме готовимся в декабре. Об интересе населения к политике беспокоимся только в пару месяцев до выборов. И так далее...

Надежда на простые решения - это национальная идея политической жизни Латвии. И я бы хотел сказать, что это изменится, но это не стадия.

Стадия пятая: Принятие

Боюсь, что обязательной военной службы нам не избежать. Хотя лично мне, конечно, хотелось бы, чтобы ее не было.

Между полным отсутствием плана действий в случае войны и обязательной военной службой есть очень много вариантов, которые обеспечивают достижение нужных целей без того, чтобы отнимать у молодых людей десятки месяцев их жизни.

Но для этого нужно было задуматься об этом заранее. Но вот цитата из интервью господина Пабрикса Латвийскому радио от 20 января 2022 года:

"На вопрос о возможности обязательной военной службы Пабрикс ответил: раньше это допускали только в случае, если исчерпаны доступные возможности и нет пространства для развития. "Было бы неправильно метаться из одной системы в другую", - сказал министр".

У меня вопрос - а мы точно исчерпали все доступные возможности? Или мы с 24 февраля надеялись на авось, а потом все-таки решили сделать что-то быстро и громко? Вопрос, как ясно из контекста, риторический.

Можем ли мы как-то повлиять на это решение? Не знаю. Впрочем, выборы уже 1 октября. И хоть в программе "Для развития/За!", которую представляет Пабрикс, об обязательной службе нет ни слова, постарайтесь не забыть об этих предложениях, когда будете голосовать.

А если вы не собираетесь голосовать, то потом не жалуйтесь на то, что сапоги пятки натирают, пожалуйста.