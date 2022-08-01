Китай предупредил США об "очень серьезной ситуации и последствиях", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, сообщает Reuters.
Китай предупредил США о последствиях в случае визита Пелоси в Тайвань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на пресс-брифинге заявил, что посещение Пелоси Тайваня будет грубым вмешательством во внутренние дела Китая.
"Мы хотели бы еще раз сказать США, что Китай готов, Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть сложа руки и Китай примет решительные ответные меры и сильные контрмеры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - сказал Чжао Лицзянь в ходе регулярного ежедневного брифинга.
В понедельник Пелоси прибыла с визитом в Сингапур, где встретилась с представителями правительства и посетила организованный Торговой палатой США прием.
Пелоси планирует также посетить Малайзию, Японию и Южную Корею.
Тайвань не включен в официальный план визитов, однако государственные СМИ Китая выразили опасения, что Пелоси может проигнорировать предупреждения Пекина и посетить в том числе и Тайвань.
Китай рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как нарушение принципа единого Китая.
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