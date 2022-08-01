Китай предупредил США о последствиях в случае визита Пелоси в Тайвань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на пресс-брифинге заявил, что посещение Пелоси Тайваня будет грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

"Мы хотели бы еще раз сказать США, что Китай готов, Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть сложа руки и Китай примет решительные ответные меры и сильные контрмеры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - сказал Чжао Лицзянь в ходе регулярного ежедневного брифинга.

В понедельник Пелоси прибыла с визитом в Сингапур, где встретилась с представителями правительства и посетила организованный Торговой палатой США прием.

Пелоси планирует также посетить Малайзию, Японию и Южную Корею.

Тайвань не включен в официальный план визитов, однако государственные СМИ Китая выразили опасения, что Пелоси может проигнорировать предупреждения Пекина и посетить в том числе и Тайвань.

Китай рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как нарушение принципа единого Китая.