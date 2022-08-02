Лобода рассказала о жизни за границей и полном имени дочери

Светлана Лобода не стала скрывать, что 11-летней Евангелине поначалу было трудно привыкнуть к новым условиям. Девочке было тяжело.

"Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся", - цитирует Лободу Spletnik.ru.

Светлана впервые открыла, что младшую дочь зовут Матильда.

"Матильда маленькая, ей 4 года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает", - объясняет певица.

39-летняя Светлана Лобода не поддерживает войну в Украине. Она не представляет, что может когда-нибудь вернуться в Россию: "Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено".

Певица признается, что сейчас проводит много времени с дочками.

"Ева говорит, что я никогда так много времени с ними не проводила. Она очень счастлива. Она говорит: "Я хочу, чтобы у тебя работы не было, чтобы ты всегда была с нами".

Напомним, Светлана Лобода посетит Латвию 14 августа. Местом проведения заявлена площадка в районе Андрейсалы - Wondersala.