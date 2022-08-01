Высшая школа RISEBA принял решение о расторжении договора аренды помещений с Рижской детской академией радио и телевидения Academy KidsTV, которая в июле отправилась в Беларусь и взяла интервью президента страны Александра Лукашенко, сообщает глава отдела маркетинга и коммуникации RISEBA Анта Буте.
RISEBA разрывает договор аренды с Academy KidsTV
Как поясняет Буте, в настоящее время арендатор помещений прекратил деятельность в помещениях по улице Межа, 3, и они освобождаются в порядке, предусмотренном договором.
Ранее сообщалось, что вуз сдает в аренду офисные помещения упомянутой организации.
Хотя посещение Беларуси вызвало общественное возмущение, Академия выразила свою позицию, что это "красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны", поэтому организация не видит причин или принципиальных культурных различий, по которым они не могут поехать в Беларусь, ссылаясь на то, что они только что вернулись из Испании, Литвы и планируют поехать в Македонию.
По данным портала Kas jauns, детская организация была там раньше и сама обратилась в представительство президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы попросить о возможности взять интервью у президента страны.
Служба государственной безопасности (VDD) сообщила TV3, что ведомство в пределах своей компетенции отслеживает деятельность различных организаций в Латвии, оценивая, нет ли в их деятельности возможных угроз национальной безопасности.
После поездки выяснилось, что Академия не зарегистрирована как образовательное учреждение в Реестре образовательных учреждений, соответственно не имеет лицензионных образовательных программ и не аккредитована.
Министерство иностранных дел Латвии уже давно напоминает гражданам Латвии о значительных рисках при посещении Беларуси и неоднократно призывает их этого не делать.
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