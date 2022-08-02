В понедельник, 1 августа, в микрорайоне Пурвциемс у некой женщины, судя по всему, ухудшилось здоровье, и она решила расстаться с жизнью, спрыгнув с подоконника верхнего этажа многоквартирного дома, сообщает программа Degpunktā.
"Видимо, хотела, чтобы все закончилось". Прыгнувшую с верхнего этажа спасти не удалось
Где-то после 11 часов многоэтажный дом в Пурвциемсе стал эпицентром драматических событий. Спасателям было сообщено о потенциальном самоубийстве, а именно, в окнах лестничной клетки можно было увидеть человека, который сидит на подоконнике, вывесив ноги на улице, и собирается прыгнуть с высоты.
Чтобы не перепугать женщину и не спровоцировать трагедию, службы явились без сирен. Женщина ни с кем не общалась, только сидела на подоконнике и смотрела на происходящее. В то время, когда полицейские уже зашли в помещение, женщина начала интенсивнее двигать ногами, ударяя ими по фасаду здания.
Через минуту, по-видимому, когда один из полицейских взобрался наверх и попытался схватить самоубийцу, она сознательно накренилась вперед.
Последовало страшное падение с трагическими последствиями. Службы немедленно поспешили к пострадавшей на помощь, и на десять минут крыша подъезда превратилась в палату отделения интенсивной терапии больницы. К сожалению, несмотря на усилия медиков, женщину не удалось спасти.
Это был один из тех редких случаев, когда соседи и, скорее всего, представители оперативных служб уже подозревали, что их встретит на месте происшествия, и все были готовы к такой мрачной ситуации.
Молодая женщина была жителем этого дома, и такую кризисную ситуацию вызвала уже в третий раз. В 2019 году женщина соскочила с подоконника пятого этажа. Тогда она выжила. Второй раз спасателям надо было отправиться на помощь два года назад в мае, когда самоубийцу удалось уговорить не предпринимать судьбоносного шага.
"Третий раз, правда. Она еще недавно была в больнице. Тогда она не прыгнула, просто с головой у нее все было не в порядке. Она тогда спрыгнула с пятого этажа, видимо, уже хотела, чтобы все кончилось. Поднялись еще выше. У нее есть ребенок, воспитывает тетя", - рассказывают соседки.
Соседи, конечно, переживают за гибель женщины и вспоминают, что еще позавчера она прогуливалась во дворе и была очень позитивной.
Видео: сюжет Degpunktā
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