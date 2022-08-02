"Видимо, хотела, чтобы все закончилось". Прыгнувшую с верхнего этажа спасти не удалось

Где-то после 11 часов многоэтажный дом в Пурвциемсе стал эпицентром драматических событий. Спасателям было сообщено о потенциальном самоубийстве, а именно, в окнах лестничной клетки можно было увидеть человека, который сидит на подоконнике, вывесив ноги на улице, и собирается прыгнуть с высоты.

Чтобы не перепугать женщину и не спровоцировать трагедию, службы явились без сирен. Женщина ни с кем не общалась, только сидела на подоконнике и смотрела на происходящее. В то время, когда полицейские уже зашли в помещение, женщина начала интенсивнее двигать ногами, ударяя ими по фасаду здания.

Через минуту, по-видимому, когда один из полицейских взобрался наверх и попытался схватить самоубийцу, она сознательно накренилась вперед.

Последовало страшное падение с трагическими последствиями. Службы немедленно поспешили к пострадавшей на помощь, и на десять минут крыша подъезда превратилась в палату отделения интенсивной терапии больницы. К сожалению, несмотря на усилия медиков, женщину не удалось спасти.