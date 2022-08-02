С 1 августа латвийским зрителям доступен украинский телеканал "Квартал ТВ". Он заслужил признание и популярность благодаря таким популярным шоу, как "Вечерний квартал", "Женский квартал", "Лига смеха", "Рассмеши комика" с участием лучших украинских юмористов студии "Квартал 95". Именно авторы "Квартала" создали яркие и незабываемые сериалы "Слуга народа" и "Сваты", заслужившие признание и любовь зрителей во многих странах мира.
"Квартал ТВ": украинский юмор, фильмы и сериалы теперь и в Латвии
В сериале "Слуга народа" зрителей ждет знакомство с учителем истории Василием Голобородько, который неожиданно для себя и всей страны стал президентом Украины. Все три сезона этого популярного во всем мире сериала теперь можно увидеть на телеканале "Квартал ТВ".
Известный сериал "Сваты" о перипетиях отношений сельских и городских родственников снимался с 2008 по 2021 год и полюбился зрителям во многих странах.
Юмористическое шоу "Вечерний квартал" считается развлекательной программой номер один в Украине. В свое время его создали друзья-юмористы и бывшие КВНщики из студии "Квартал 95".
Канал "Квартал ТВ" поддерживают и включают в свои базовые пакеты крупнейшие латвийские операторы кабельного телевидения: Baltcom, TET, Balticom, Telenet, Netvison, Starnet, Elekotron&K, Megogo и Skatvis. "Квартал ТВ" - телеканал с круглосуточным вещанием.
Директор отдела телевидения и развлекательных услуг компании крупнейшего в Латвии телевизионного оператора Tet Инга Алика-Строда указывает: "Продолжаем выражать наше единство с украинским народом и регулярно расширять доступный для зрителей Латвии ассортимент каналов. Поэтому мы рады, что теперь для зрителей Tet доступен один из самых популярных телевизионных каналов Украины. Отражение актуальных событий через призму юмора и сатиры, которое доминирует в содержании канала, позволит взглянуть на повседневную жизнь с другой точки зрения и станет отличным дополнением к уже и без того обширному набору телеканалов. Только работая с лучшими мировыми продюсерами, авторами и распространителями контента, в том числе в сфере телеканалов, мы можем предлагать лучшие содержание зрителям в Латвии".
"Для нас важно предлагать клиентам Baltcom качественный и разнообразный контент. Это стало особенно актуально после запрета российских каналов, поэтому сейчас мы активно работаем над нашим телевизионным наполнением, чтобы в ближайшее время нашим клиентам был доступен широкий спектр программ для самых разных интересов и вкусов. Мы рады, что с 1 августа сможем предложить нашим абонентам телеканал "Квартал ТВ", который предоставляет качественный развлекательный контент на русском языке", - подчеркивает глава Baltcom Дмитрий Никитин.
"Квартал ТВ" создан в 2016 году. Его контент предназначен для широкой аудитории - как женщин, так и мужчин в возрасте от 18 до 50+. Программа канала состоит из развлекательных шоу, комедий, художественных фильмов, сериалов, мультфильмов и спецпроектов студии "Квартал 95".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!