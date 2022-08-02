"Квартал ТВ": украинский юмор, фильмы и сериалы теперь и в Латвии

В сериале "Слуга народа" зрителей ждет знакомство с учителем истории Василием Голобородько, который неожиданно для себя и всей страны стал президентом Украины. Все три сезона этого популярного во всем мире сериала теперь можно увидеть на телеканале "Квартал ТВ".

Известный сериал "Сваты" о перипетиях отношений сельских и городских родственников снимался с 2008 по 2021 год и полюбился зрителям во многих странах.

Юмористическое шоу "Вечерний квартал" считается развлекательной программой номер один в Украине. В свое время его создали друзья-юмористы и бывшие КВНщики из студии "Квартал 95".

Канал "Квартал ТВ" поддерживают и включают в свои базовые пакеты крупнейшие латвийские операторы кабельного телевидения: Baltcom, TET, Balticom, Telenet, Netvison, Starnet, Elekotron&K, Megogo и Skatvis. "Квартал ТВ" - телеканал с круглосуточным вещанием.