Россия признала "Азов" террористической организацией

Решение вступило в силу незамедлительно.

Согласно российскому законодательству, участники организации, признанной судом террористической, подлежат уголовной ответственности.

Для создателей и руководителей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, для рядовых участников - на срок от пяти до десяти лет.

Бывший батальон добровольцев в 2014 году официально был включен в Нацгвардию Украины, когда он помогал бороться против поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины.

Бойцы "Азова" боролись вместе с украинскими войсками, чтобы отразить начатое в феврале вторжение России.

В мае украинские военнослужащие, в том числе и бойцы "Азова", были вынуждены сдаться в плен и были вывезены на территорию самопровозглашенной ДНР.

53 человека с тяжелыми ранениями были тогда доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 - в Еленовку, подконтрольную пророссийским силам. Генштаб Украины заявлял, что оттуда их отправят домой "через процедуру обмена". Пророссийские же силы говорили о подготовке трибунала над пленными "азовцами".

29 июля по исправительной колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, был нанесен удар. В результате погибли больше 50 человек, более 70 получили ранения.

Российская сторона заявила, что удар по колонии нанесли украинские военные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В Киеве это категорически отвергли и заявили, что взрыв устроили российские силы с целью скрыть пытки и убийства пленных.