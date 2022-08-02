К Земле приближаются вырвавшиеся из "дыры" в атмосфере Солнца солнечные ветры

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сделало свои прогнозы после наблюдения за утечкой материала из "дыры" в атмосфере Солнца, пишет портал Space Weather.

Так называемые корональные дыры в атмосфере Солнца - это места, где звездная плазма более прохладная и менее плотная. Через такие "дыры" плазма обычно попадает и дальше в космос, продвигаясь вперед со скоростью 2,9 миллиона километров в час.

На планетах, у которых сильное магнитное поле, как у Земли, после абсорбирования солнечного материала проходят магнитные бури, во время которых на магнитное поле Земли влияют волны заряженных частиц. В результате в атмосфере наблюдаются северные и южные сияния.

Впрочем, магнитная буря, к которой приведут эти солнечные ветры, будет довольно слабой, но при этом достаточно сильной, чтобы повлиять на электросети и различные функции спутников.

Сильные магнитные бури могут достаточно существенно повлиять на магнитное поле Земли, чтобы сбить спутники и даже вызвать "интернет-апокалипсис".