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Дмитрий Нагиев признался, что стал дедушкой

rus.tvnet.lv
Дмитрий Нагиев признался, что стал дедушкой
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Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев Фото: Artyom Geodakyan

Слухи ходили давно, но только сейчас актер Дмитрий Нагиев официально признал, что стал дедушкой. Об этом он рассказал в интервью глянцевому журналу, пишет портал Vokrug.tv.

"А сыночка уже и сам папа", - сказал 55-летний актер, не уточнив, сколько именно у него внуков.

Сыну актера Кириллу Нагиеву 31 августа исполнится 33 года, и он сам уже стал известным актером. Его последняя работа -  сериал "The Телки" по одноименной книге Сергея Минаева.

Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой, и он предпочитает не делиться подробностями личной жизни.

Кирилл отказывается работать вместе с отцом.

"Не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. <...> Но я вижу его фильмы. Он все точнее и точнее начинает работать", - говорит Дмитрий.

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