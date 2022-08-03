Дмитрий Нагиев признался, что стал дедушкой

"А сыночка уже и сам папа", - сказал 55-летний актер, не уточнив, сколько именно у него внуков.

Сыну актера Кириллу Нагиеву 31 августа исполнится 33 года, и он сам уже стал известным актером. Его последняя работа - сериал "The Телки" по одноименной книге Сергея Минаева.

Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой, и он предпочитает не делиться подробностями личной жизни.

Кирилл отказывается работать вместе с отцом.

"Не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. <...> Но я вижу его фильмы. Он все точнее и точнее начинает работать", - говорит Дмитрий.