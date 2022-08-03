Слухи ходили давно, но только сейчас актер Дмитрий Нагиев официально признал, что стал дедушкой. Об этом он рассказал в интервью глянцевому журналу, пишет портал Vokrug.tv.
Дмитрий Нагиев признался, что стал дедушкой
Дмитрий Нагиев признался, что стал дедушкой
"А сыночка уже и сам папа", - сказал 55-летний актер, не уточнив, сколько именно у него внуков.
Сыну актера Кириллу Нагиеву 31 августа исполнится 33 года, и он сам уже стал известным актером. Его последняя работа - сериал "The Телки" по одноименной книге Сергея Минаева.
Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой, и он предпочитает не делиться подробностями личной жизни.
Кирилл отказывается работать вместе с отцом.
"Не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. <...> Но я вижу его фильмы. Он все точнее и точнее начинает работать", - говорит Дмитрий.
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