ФОТО ⟩ В Эстонии подожгли экскаватор, которым демонтировали советскую гаубицу

Около двух часов ночи в Центр тревоги Эстонии поступило сообщение о горящем экскаваторе, после чего спасатели выехали на место, чтобы потушить машину. Сообщение о возгорании поступило в полицию в 02:30. "Для выяснения более точных обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело по статье 203, которая касается повреждения и уничтожения имущества", - уточнили в пресс-службе полиции.

Во вторник, 2 августа, Eesti Energia сняла гаубицу Красной Армии с постамента возле электростанции в Аувере и доставила ее в Военный музей Синимяэ, пишет "Северное побережье". О планах были проинформированы менеджер по коммуникациям предприятия и сотрудники.

"Поскольку Eesti Energia планирует обновить стоянки у заводов, для помощи в работе был заказан экскаватор, который вчера также использовался для толкания грузовика с гаубицей", – пояснила менеджер по коммуникации Eesti Energia. К ночи гаубицу убрали, грузовик с ней уехал, но экскаватор остался стоять на месте.

Андрей Зайцев, глава профсоюза энергетиков, выразил недовольство, указав на то, что большинство членов профсоюза очень серьезно относятся к изъятию гаубицы. Он отметил, что для многих гаубица стала символом памяти павших на войне.