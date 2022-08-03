Главные кандидаты в премьер-министры "Для развития/За!" - Пабрикс и Голубева

Вторым кандидатом на пост премьер-министра "Для развития/За!" утвердило Марию Голубеву, председателя комиссии Сейма по европейским делам.

В партии отмечают, что Пабрикс выдвигается на должность премьер-министра как государственный деятель с самым большим опытом работы в правительстве и в Европе. Главными задачами следующего премьера Латвии будут безопасность и кризисное управление".

"Пабрикс - самый опытный министр объединения. В качестве заместителя премьер-министра, министра обороны и иностранных дел он десять лет работал в правительстве. У него есть опыт международного сотрудничества и работы в Европарламенте", - отмечает "Для развития/За!".

"У нового правительства не будет времени на обкатку, потому что кризисы нужно будет разрешать с первого дня. Премьер-министр также должен быть кризисным управляющим, который берет на себя ответственность и требует действий от министров", - заявил Пабрикс.

С другой стороны, выдвигая Голубеву, лидера рижского списка, в качестве второго кандидата на пост премьер-министра, "Для развития/За!" положительно оценивает ее деятельность до сих пор, заявляя, что она продолжит воплощать в жизнь ценности гражданской нации, безопасного общества и прав человека.

В то же время Голубева выражает поддержку кандидатуре Пабрикса на пост премьер-министра. "Он опытный руководитель министерств, важных для национальной безопасности, и сильный кандидат на пост премьер-министра. Я готова работать в команде Артиса и, если потребуется, взять на себя руководство правительством", - говорит Голубева.

Выдвигая двух кандидатов, партийное объединение подчеркивает свою сильную команду, гендерное равенство и солидарность, говорится в заявлении "Для развития/За!". Пабрикс и Голубева будут тесно сотрудничать как в предвыборной кампании, так и в следующем правительстве.