Ксения Собчак опубликовала фотографии Анатолия Чубайса в больнице

Ранее Ксения Собчак первой сообщила, что экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс попал в европейскую клинику с диагнозом "синдром Гийена-Барре".

Итальянские СМИ узнали, что бывшему главе "Роснано" стало плохо во время отдыха на Сардинии и он был доставлен в больницу на этом итальянском острове, пишет "Медуза".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей случившегося, пожелал Чубайсу выздоровления и пообещал, что если экс-глава "Роснано" обратится за помощью, то Россия ее окажет.

В декабре 2020 года Анатолий Чубайс покинул пост главы госкорпорации "Роснано". Он был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс покинул этот пост и уехал из России. По неподтвержденным данным, он объяснил отъезд несогласием с войной в Украине.