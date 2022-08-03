Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале несколько фотографий бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, сделанных в больнице, пишет "Медуза".
Ксения Собчак опубликовала фотографии Анатолия Чубайса в больнице
Ранее Ксения Собчак первой сообщила, что экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс попал в европейскую клинику с диагнозом "синдром Гийена-Барре".
Итальянские СМИ узнали, что бывшему главе "Роснано" стало плохо во время отдыха на Сардинии и он был доставлен в больницу на этом итальянском острове, пишет "Медуза".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей случившегося, пожелал Чубайсу выздоровления и пообещал, что если экс-глава "Роснано" обратится за помощью, то Россия ее окажет.
В декабре 2020 года Анатолий Чубайс покинул пост главы госкорпорации "Роснано". Он был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс покинул этот пост и уехал из России. По неподтвержденным данным, он объяснил отъезд несогласием с войной в Украине.
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