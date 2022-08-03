"Газпром": турбину Siemens после ремонта невозможно вернуть на "Северный поток" из-за санкций

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - сказано в заявлении "Газпрома".

Оно было сделано через несколько часов после того, как канцлер Германии Олаф Шольц приехал на завод Siemens Energy в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур и осмотрел турбину Siemens для "Северного потока - 1". Канада по просьбе Германии согласилась вернуть в Россию после ремонта, несмотря на санкции.

Ранее сообщалось, что турбина Siemens для газопровода "Северного потока", которую канадские власти после ремонта отправили в Россию, застряла по пути в Германии, потому что российская сторона не дала разрешение на ее транспортировку.

В середине июня "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" существенно сокращаются из-за задержки получения турбины из Канады из-за санкций. Немецкие официальные лица заявили, что такое решение России было принято по политическим, а не техническим причинам.