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Латвию посетит министр обороны США Ллойд Остин

rus.tvnet.lv/LETA
Латвию посетит министр обороны США Ллойд Остин
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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин Фото: AFP/SCANPIX

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник посетит Латвию с визитом.

Визит Остина продлится до среды.

Цель визита - встреча с высшими должностными лицами латвийского государства для подтверждения приверженности США защите всех союзников по НАТО путем сохранения постоянного военного присутствия в Латвии и Балтийском регионе.

В ходе встречи планируется обсудить итоги мадридского саммита НАТО и выполнение принятых решений, поддержку США безопасности Латвии и продолжение военной поддержки Украины.

В среду, 10 августа, Остин встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром обороны Артисом Пабриксом и президентом Эгилом Левитсом. В 12:20 состоится пресс-конференция Пабрикса и Остина в Министерстве обороны.

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