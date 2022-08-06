Латвию посетит министр обороны США Ллойд Остин

Визит Остина продлится до среды.

Цель визита - встреча с высшими должностными лицами латвийского государства для подтверждения приверженности США защите всех союзников по НАТО путем сохранения постоянного военного присутствия в Латвии и Балтийском регионе.

В ходе встречи планируется обсудить итоги мадридского саммита НАТО и выполнение принятых решений, поддержку США безопасности Латвии и продолжение военной поддержки Украины.

В среду, 10 августа, Остин встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром обороны Артисом Пабриксом и президентом Эгилом Левитсом. В 12:20 состоится пресс-конференция Пабрикса и Остина в Министерстве обороны.