Уже скоро! Событие в местной музыкальной культуре - Rebellion Festival

Фото: Пресс-фото

Более 20 диджеев электронной музыки при участии вокалистов из рок групп SEVER & Blinded Memory, свыше 20 исполнителей рэп и хип-хоп музыки, профессиональные локально известные танцоры, райтеры, битбокс артисты, и не только, на – Rebellion Festival!

12 августа c 20:00 вас будут ждать лайв выступления от локально известных хип-хоп артистов из Риги, Юрмалы, Огре, Даугавпилса, Венстпилса и Таллина. С 22:00 и до 06:00 вас будут удивлять своим мастерством диджеи жанров Drum & Bass, Bassline, Techno, House, Dubstep, Trap и Garage, при участии исполнителей из Великобритании, Германии, и даже США.

Сеть мероприятий Rave Rebellion, Reborn и Reunion, организуемых всемирно признанным диджеем и продюсером – Urbanstep (Forbes 30 до 30, участие в команде по продакшну на "Евровидении" от Латвии, номинация на "Золотой микрофон" за лучший электронный альбом в этом году, поддержка портала UKF, YourEDM, и конечно же TVNET), уже почти 5 лет объединяет мультикультурных артистов на своих сценах – самые разные виды электронной музыки, а так же рок, хип-хоп и не только!

За это время Urbanstep смог организовать свыше 20 мероприятий Rave Re*, на которых и приобрел необходимый опыт для создания столь массивного и исторически значимого мероприятия. В честь своего дня рождения он решил сделать для родного города подарок в виде этого грандиозного события.

Соорганизатор PND (в бывшем Panda Battle), дольше 5 лет создает хип-хоп мероприятия будь то баттлы или шоукейс концерты, объединив многогранных артистов разного характера и стиля исполнения музыки. Хип-хоп сцена фестиваля будет удивлять не только речитативом и энергичными выступлениями артистов, но и хип-хап танцорами, попперами и би-боями (брейк-данс), а также специальной площадкой для мастеров искусства граффити и их живым перфомансом!

Сделаем историю вместе!

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Фото: Пресс-фото