В школе Сэнди Хук тогда погибли 26 человек: 20 детей начальных классов и шесть сотрудников. Это привело к новым попыткам ужесточить контроль над оружием в США, но в конгрессе не набралось достаточно голосов для поддержки законодательства. 10 лет спустя - после новых массовых расстрелов в школах и других людных местах - законопроект снова на повестке дня.

В суд на Джонса подали Скарлетт Льюис и Нил Хеслин - разведенные родители шестилетнего Джесси Льюиса, убитого в школе. Разбирательство началось 25 июля и продлилось две недели.

Шестилетний Джесси Льюис был убит во время стрельбы в школе Сэнди Хук Фото: Reuters

Родители мальчика подали иск против Джонса на 150 миллионов долларов за клевету и сознательное нанесение морального вреда.

По словам истцов, последователи конспирологических теорий Джонса годами преследовали их и психологически истязали, что многократно усугубило их страдания от потери сына.

В ответ на иск Джонс не предоставил требовавшихся документов, и результате суд автоматически встал на сторону истцов. В ходе последовавшего разбирательства присяжные решали лишь, сколько именно Джонс должен будет заплатить за ущерб.

Во время суда Джонс пытался дистанцироваться от твоих теорий о Сэнди Хук, заявив, что он "сожалеет, если его действия расстроили истцов". Он признал, что стрельба в школе была "на 100% настоящей".