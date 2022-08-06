Latvenergo прогнозирует, когда может упасть цена на газ

В последнюю неделю раздается массовая критика в адрес Минэкономики и правительства в целом за отсутствие обратной связи в момент, когда жители получают новые счета за газ и сохраняется неуверенность в том, хватит ли этого ресурса на весь следующий отопительный сезон. В ответ на это министерство организовало широкую пресс-конференцию.

На мероприятии было много журналистов, что доказывает актуальность этой темы на данный момент. Министр экономики сообщил, что в настоящее время в Инчукалнское хранилище закачано 11,6 тераватт-часов газа. Около половины владельцев, это зарегистрированные в Латвии предприниматели, в том числе государственная компания Latvenergo.

Если сложить это количество ресурсов с объемом газа, на который уже заключены все договоры и забронированы суда, то это точно покроет прогнозируемое потребление газа в Латвии в предстоящем отопительном сезоне.