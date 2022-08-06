Министерство экономики, отвечающее за энергетику, все более позитивно начинает говорить о том, что природного газа достаточно для следующего отопительного сезона. Хотя полной гарантии пока нет, ситуация выглядит лучше, чем месяц назад, сообщает программа TV3 Ziņas.
Latvenergo прогнозирует, когда может упасть цена на газ
В последнюю неделю раздается массовая критика в адрес Минэкономики и правительства в целом за отсутствие обратной связи в момент, когда жители получают новые счета за газ и сохраняется неуверенность в том, хватит ли этого ресурса на весь следующий отопительный сезон. В ответ на это министерство организовало широкую пресс-конференцию.
На мероприятии было много журналистов, что доказывает актуальность этой темы на данный момент. Министр экономики сообщил, что в настоящее время в Инчукалнское хранилище закачано 11,6 тераватт-часов газа. Около половины владельцев, это зарегистрированные в Латвии предприниматели, в том числе государственная компания Latvenergo.
Если сложить это количество ресурсов с объемом газа, на который уже заключены все договоры и забронированы суда, то это точно покроет прогнозируемое потребление газа в Латвии в предстоящем отопительном сезоне.
Хотя ситуация действительно выглядит более обнадеживающей, чем месяц назад, важно добавить, что эта безопасность пока только теоретическая. А именно, латвийские предприниматели могут продавать свой газ зарубежным странам, а иностранцы - нашим потребителям. 100% гарантий пока нет.
Точно так же, даже если газа физически хватит в отопительный сезон, вопрос еще в том, во сколько он нам обойдется. Руководство Latvenergo прогнозирует, что этот кризис не вечен и цены могут начать снижаться уже следующей весной, а пока газ очень дорог как на первичном рынке напрямую у поставщиков, так и на вторичном рынке т.е. путем выкупа уже имеющихся в регионе ресурсов.
Latvenergo пока держит в секрете, во сколько обошлись купленные весной менее двух тераватт-часов газа, но сумма не далека от 300 миллионов евро. Для этого эстонская Eesti Gas купила у Норвегии два тераватт-часа этого ресурса.
Стоимость газа, поставляемого нашей энергокомпанией, важна как с точки зрения производства электроэнергии на рижских ТЭЦ, так и в отношении того, во сколько обойдется отопление жителям столицы зимой.
Видео: сюжет TV3 Ziņas на латышском языке
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