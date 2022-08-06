В Японии убили одного из членов банды макак, терроризирующих город

Почти месяц банда японских макак (macaca fuscata) терроризировала жителей города, кусая и царапая их. Озорные обезьянки даже научились открывать раздвижные двери, чтобы войти в квартиру. В одном случае макака пробралась в детский сад и наткнулась на четырехлетнюю девочку, а в другом эпизоде обезьяна ворвалась в квартиру и попыталась украсть младенца, сообщает BBC.

"Я услышала плач на первом этаже, поэтому побежала вниз. Там я увидел обезьяну, ползущую по моему ребенку", - сказал отец ребенка.

Некоторые горожане даже стали носить с собой оружие, например зонтики или даже секаторы. В детский сад, куда вломилась макака, детям не разрешают играть на детской площадке, где до сих пор бродит стая макак.

Устраненной обезьяне было четыре года, и она участвовала как минимум в одном из нападений. Правда, не ясно, была ли она главарем банды и главным зачинщиком нападений. Поэтому маловероятно, что банда обезьян оставит жителей города в покое.

Конфликт между макаками и людьми в регионе тлел десятилетиями. Особенно в сельской местности, где макаки склонны уничтожать посевы.