Специальная команда охотников в Японии уничтожила злобную макаку, жестоко нападавшую на людей. Макака была частью "банды обезьян", ответственной за более чем 50 нападений в городе Ямагути.
В Японии убили одного из членов банды макак, терроризирующих город
Почти месяц банда японских макак (macaca fuscata) терроризировала жителей города, кусая и царапая их. Озорные обезьянки даже научились открывать раздвижные двери, чтобы войти в квартиру. В одном случае макака пробралась в детский сад и наткнулась на четырехлетнюю девочку, а в другом эпизоде обезьяна ворвалась в квартиру и попыталась украсть младенца, сообщает BBC.
"Я услышала плач на первом этаже, поэтому побежала вниз. Там я увидел обезьяну, ползущую по моему ребенку", - сказал отец ребенка.
Некоторые горожане даже стали носить с собой оружие, например зонтики или даже секаторы. В детский сад, куда вломилась макака, детям не разрешают играть на детской площадке, где до сих пор бродит стая макак.
Устраненной обезьяне было четыре года, и она участвовала как минимум в одном из нападений. Правда, не ясно, была ли она главарем банды и главным зачинщиком нападений. Поэтому маловероятно, что банда обезьян оставит жителей города в покое.
Конфликт между макаками и людьми в регионе тлел десятилетиями. Особенно в сельской местности, где макаки склонны уничтожать посевы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!