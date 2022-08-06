За вождение без OCTA жителю Латвии фоторадары выписали штрафов на 1130 евро

Так жительницу Латвии Эву оштрафовали на 1130 евро.

Женщина почти месяц участвовала в дорожном движении без полиса ОСТА. В конце месяца ее остановила полиция. Узнав, что она ездит без полиса, девушка купил его, пока сотрудники милиции писали протокол о нарушении. Применимый штраф составил 80 евро.

Женщина говорит: "Я была рассерженная, но зато меня проинформировали. Мне трудно представить водителя, который самовольно едет без ОСТА. Мне трудно представить такого человека".

Только через несколько недель ее электронная почта начала заполняться другими административными наказаниями за то же правонарушение.

Однажды экипаж полиции, не остановив автомобиль, наложил штраф в размере 350 евро. После этого еще две камеры контроля скорости, каждая тоже по 350 евро.

Непонятно, почему сотрудники полиции, остановив ее, решили применить меньшее наказание, чем камеры контроля скорости. Вместо 350 евро, 80 евро с возможностью заплатить всего 40 евро при оплате в течение двух недель. В Госполиции поясняют, что это предусмотрено законом.

Юрисконсульт Модрис Жейвотс поясняет: "При первом случае записи следовало наложить штраф и уведомить лицо. И только если оно продолжает совершать это же нарушение, то последует другой процесс. Мы даже рекомендовали бы обратиться в Конституционный суд".

Основная проблема в том, что человек не информирован. В Офис омбудсмена поступили заявления от нескольких лиц по аналогичным делам. Омбудсмен отмечает, что при оценке принципа соблюдения прав человека и надлежащего управления было полезно обсудить соразмерность суммы штрафа.