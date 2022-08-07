Фото ⟩ Музыка, дождь и оттиск груди: красочно завершился фестиваль Laba daba

Фестиваль Laba daba вернулся после двухлетнего перерыва с разнообразной программой. На пяти сценах выступили более пятидесяти музыкальных коллективов и диджеев, а также прошли не менее десяти театральных постановок, спектаклей и поэтических чтений, кинопрограмма, творческие мастерские, спортивные игры, стрельба из лука, ярмарка ремесел, детский сад, детская терраса и другие мероприятия.

На фестивале выступила группа ударников и волынщиков Auļi, объединение современного фольклора Юры Каукулиса Jauno Jāņu ĳķestris, рок-группы Pienvedēja piedzīvojumi, Inokentijs Mārpls, Zig Zag и Baložu pilni pagalmi, Карлис Казакс с концертом Apspēlēts, автор экспериментальной электронной музыки Эвия Вебере, турбофолк-группа Oranžās brīvdienas, пост-метал группа Tesa, победители конкурса молодых музыкантов Hadrons, группа Effekts и певица Кэтия Барбале, а также дуэт Čipsis un Dullais.

В большом амбаре, где расположена Suņa skatuve, была представлена программа театра, танцевальных шоу и перформансов, которые ночью превратились в сцену электронной танцевальной музыки – DJ-парад.

Был организован показ короткометражных фильмов, а на центральной площади была размещена сцена Radio Naba и студия прямого эфира с музыкой, выступлениями и интервью на 36 часов.