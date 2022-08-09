Майя Силова тайно вышла замуж

На прошлой неделе Силова посетила открытие фестиваля "The Best of Summertime - приглашает Инесса Галанте" в сопровождении мужчины. Как оказалось, влюбленные - супружеская пара.

Телеведущая подтвердила это журналу Kas Jauns, сказав: "Ничего не изменилось, я по-прежнему мало рассказываю о своей личной жизни, тем более что мой муж не публичный человек".

"Я замужем почти два года.

Муж - гражданин Норвегии", - добавила она. На вопрос, где проходит ее повседневная жизнь - в Латвии или в Норвегии, Майя ответила, что ее муж уступил ее желанию и переехал жить в Латвию.

Это первый брак для обоих.

Подробнее - в выпуске Kas Jauns от 9 августа.