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Майя Силова тайно вышла замуж

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Майя Силова тайно вышла замуж
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Майя Силова
Майя Силова Фото: LETA

Майя Силова, латвийская телеведущая и икона стиля, всегда скрывала свою личную жизнь, но сейчас стало известно, что она уже почти два года замужем.

На прошлой неделе Силова посетила открытие фестиваля "The Best of Summertime - приглашает Инесса Галанте" в сопровождении мужчины. Как оказалось, влюбленные - супружеская пара.

Телеведущая подтвердила это журналу Kas Jauns, сказав: "Ничего не изменилось, я по-прежнему мало рассказываю о своей личной жизни, тем более что мой муж не публичный человек".

"Я замужем почти два года.

Муж - гражданин Норвегии", - добавила она. На вопрос, где проходит ее повседневная жизнь - в Латвии или в Норвегии, Майя ответила, что ее муж уступил ее желанию и переехал жить в Латвию.

Это первый брак для обоих.

Подробнее - в выпуске Kas Jauns от 9 августа.

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