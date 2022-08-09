Майя Силова, латвийская телеведущая и икона стиля, всегда скрывала свою личную жизнь, но сейчас стало известно, что она уже почти два года замужем.
Майя Силова тайно вышла замуж
Майя Силова тайно вышла замуж
На прошлой неделе Силова посетила открытие фестиваля "The Best of Summertime - приглашает Инесса Галанте" в сопровождении мужчины. Как оказалось, влюбленные - супружеская пара.
Телеведущая подтвердила это журналу Kas Jauns, сказав: "Ничего не изменилось, я по-прежнему мало рассказываю о своей личной жизни, тем более что мой муж не публичный человек".
"Я замужем почти два года.
Муж - гражданин Норвегии", - добавила она. На вопрос, где проходит ее повседневная жизнь - в Латвии или в Норвегии, Майя ответила, что ее муж уступил ее желанию и переехал жить в Латвию.
Это первый брак для обоих.
Подробнее - в выпуске Kas Jauns от 9 августа.
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